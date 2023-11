Marián Canto: "El calzado de Alicante tiene por delante un año complicado por la coyuntura económica"

¿Cuál es la situación de la industria del calzado en la Comunitat Valenciana este año?

Somos un sector muy internacionalizado; somos el primer sector exportador de la provincia de Alicante, por lo que las cifras de exportación son un buen reflejo de cómo está el sector. Este año el primer semestre nos hemos mantenido, pero, en agosto ya empezamos con decrecimiento en exportaciones.

¿Por qué ese decrecimiento?

El 2022 fue un año que terminamos con un resultado positivo pero ya teníamos nuestras inquietudes por cómo evolucionaría 2023 por la coyuntura económica en Europa, que es la que es, dado que Europa es el principal destino de nuestras exportaciones; es decir, una coyuntura con una inflación importante y un incremento de los costes de la energía, de los productos agroalimentarios y de la cesta de la compra. Todo ello repercute en la renta disponible de las familias.

Y se prescinde, por ejemplo, de comprar zapatos o ropa…

Exacto, lo que se destina a moda ya temíamos que iba a ser menos, es decir, se iba a reducir el gasto en moda, dando prioridad a bienes de primera necesidad como la energía o la cesta de la compra o el pago de las hipotecas.

Según las previsiones de AVECAL, ¿para cuándo se prevé que el sector remonte el vuelo?

Nos preocupa a un año, año y medio vista el sector porque son muchos los factores que nos hacen pensar que la ralentización del consumo va a prolongarse en el tiempo. Hay también factores climatológicos que influyen en el consumo; es decir, al llegar el otoño y el invierno más tarde, el consumo de calzado también llega más tarde. Pero, sobre todo, es la coyuntura económica la que nos hace pensar que tenemos por delante un año complicado.

El peso de empresas de calzado de la Comunitat Valenciana representa el 65% sobre el total en España y el clúster está en la provincia de Alicante. ¿Se valora lo suficientemente bien nuestro calzado en nuestro país?

Sí, el clúster del calzado está en nuestra provincia, en concreto, en la comarca del Vinalopó, es decir, en Elche, Elda y Villena, y representamos a 400 marcas, hay alguna de Valencia y alguna de la Vall d’Uixò (Castellón). Si no se valora lo suficientemente bien el calzado de Alicante es en parte porque muchas veces no identificamos las marcas con empresas de aquí. A nivel profesional sí que está bien posicionado y nosotros hablamos de calzado España, con el lema «Shoes from Spain», pero a nivel consumo se podría hacer mucho más, por ejemplo, con campañas, destacando el diseño, la moda, la calidad.

Ahí tenemos a la reina Letizia y a sus hijas como grandes embajadoras del calzado de Alicante en España y en el mundo...

Sí, sin duda. Nuestras marcas también trabajan de manera constante para que la realeza o las «celebrities» puedan lucir sus diseños porque, al final, sabemos de la influencia que tienen en el consumidor y el posicionamiento que da a una marca.

¿Cómo afectará la nueva normativa de la Unión Europea al sector del calzado?

La Unión Europea está trabajando en normativa de sostenibilidad y economía circular y va a afectar a nuestras empresas. Tenemos que estar pendientes, dado que somos un sector fundamentalmente de pymes. Son muchas las normativas que van a exigir adaptaciones, por ejemplo en etiquetados o en el tema de la responsabilidad ampliada del productor después de la vida útil de los productos; es distinto reciclar una prenda de confección que el zapato, que tiene muchos más componentes y muchos más materiales. El papel de la patronal es fundamental a la hora de ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva normativa, que, si bien es un reto, también es una oportunidad para que se visibilice, más si cabe, que nuestras empresas son socialmente más responsables y más sostenibles que competidores nuestros de otras partes del mundo.

¿Cuáles son los principales mercados exteriores a los que se exporta el calzado de la Comunidad Valenciana y de España?

Cuando hablamos de internacionalización, el 70% de nuestras exportaciones van a nuestro mercado natural, que es la Unión Europea, es decir, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Estados Unidos y China también están entre esos diez primeros mercados a los que exportamos, si bien es cierto que con el cierre que ha sufrido China después del Covid el consumo se ha visto afectado. El objetivo del sector sería crecer en áreas extracomunitarias.

¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral que tiene previsto implantar el Gobierno?

Estas medidas se deben llevar a cabo dentro del diálogo social y de las mesas de negociación de convenios; nosotros firmamos en diciembre del año pasado un convenio para cuatro años, hasta el 2025, en el que las empresas hacían un esfuerzo importante con incrementos salariales y una reducción progresiva de la jornada laboral durante los cuatro años del convenio. Si ahora se habla de una reducción de jornada de manera genérica, sin atender a la negociación colectiva, pues vamos a sufrir un incremento de costes laborales y vamos a perder competitividad, sin atender cuál es la realidad del sector, lo que puede acarrear pérdidas de puestos de trabajo. No se puede tratar por igual a todos los sectores al implantar la reducción de laboral.