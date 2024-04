Mazón acompañará al sector primario a Bruselas para "defender sus legítimos intereses"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, viajará a Bruselas este martes con el objetivo de "defender desde la unión y el trabajo conjunto el futuro y los legítimos intereses del sector primario de la Comunitat Valenciana ante las instituciones europeas".

El presidente, que se desplazará con el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, y una representación de las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, mantendrá diversas reuniones con representantes comunitarios y participará en el evento ‘Cultivating the Future: Challengues and Solutions for European Regional Agriculture’.

El jefe del Consell ha explicado que es "fundamental que las autoridades comunitarias, que deciden gran parte de la política del sector primario, escuchen la realidad" de los agricultores, ganaderos y pescadores valencianos.

Mazón ha destacado que Europa "debe conocer de primera mano sus necesidades y que estos pongan sobre la mesa soluciones para un sector que no está siendo tratado de manera justa en Bruselas".

De este modo, se ha referido a materias clave como la flexibilización de la PAC, la activación de fondos de reserva para responder a la crisis, la reciprocidad en el tratamiento de los productos exteriores, la detección y control de plagas, la simplificación de la burocracia, la seguridad alimentaria, las restricciones de pesca o acuerdos justos con terceros países.

El jefe del Consell trasladará estas reivindicaciones ante representantes del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, así como en las distintas reuniones que mantendrá en Bruselas.

Entre todas ellas, destacan encuentros con la pesidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y miembros del gabinete del vicepresidente ejecutivo de la Comisión y máximo responsable de política comercial, Valdis Dombrovskis.

Por otra parte, en el evento ‘Cultivating the Future: Challengues and Solutions for European Regional Agriculture’, las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana presentarán un documento de posición consensuado con sus reivindicaciones y propuestas.

Para Mazón, este documento "refleja el compromiso y la unión del sector que cuenta con la total sintonía de la Generalitat para trazar una hoja de ruta coordinada, desde el rigor y los deberes bien hechos, para alzar la voz en Europa y Madrid".