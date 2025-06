Una segunda oportunidad para los cines «de barrio»

Muchos de los habitantes de la ciudad de Castellón de la Plana aún recuerdan la última película que vieron en los míticos cines Rex. El olor a palomitas que lo impregnaba todo, la cola para sacar las entradas... Muchas vivencias y anécdotas aparejadas a una sala que cerró sus puertas en 2004. Un cine «de pueblo» se podría decir, al que iba toda clase de gente, desde los más niños a los más mayores, muy céntrico, y que forma parte de la memoria sentimental de los ciudadanos de la capital. Durante dos décadas, los Cines Rex han languidecido aguardando una segunda oportunidad. Algo difícil en un momento en el que se clausuran salas y el cine en pantalla grande es casi una rareza. Pero los Rex tendrá una nueva oportunidad. Volverán a proyectar películas -esa intención está por encima de todo- pero también mutarán en un centro cultural que acoja representaciones teatrales, encuentros y exposiciones.

Esa, al menos, es la intención del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Hace algo más de una semana se rubricaba un acuerdo casi histórico: el Consistorio, encabezado por la primera edil, Begoña Carrasco, hacía efectiva y ante notario la compra del edificio por parte del Ayuntamiento a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para reconvertirlo en un «contenedor cultural», señalan las fuentes municipales consultadas por LA RAZÓN.

Con una inversión de 2,2 millones de euros (IVA incluido), el Consistorio ya tiene las llaves del mítico cine y comenzará ahora a buscar la financiación para la mejora y reforma de un espacio que, sí o sí, volverá a programar películas. La intención es que la rehabilitación de los cines se lleve a cabo con fondos europeos. Por ello, en cuanto salga la próxima convocatoria, el Consistorio que tutela Begoña Carrasco, optará para que el dinero sirva para devolver a la actividad cultural un cine que forma parte de la memoria sentimental de los castellonenses.

Cabe destacar que este inmueble recién adquirido a la Sareb cuenta con planta baja, sótano y cuatro pisos construidos sobre un solar de 865 metros cuadrados de superficie. El edificio llegó a la cartera de Sareb procedente de una de las antiguas cajas de ahorro que recibió ayudas públicas durante la crisis financiera. Tras años clausurado, ahora se convertirá en un nuevo espacio cultural en Castellón de la Plana.

Pero el proceso no será inmediato. La mirada está fijada en 2027 pero no hay plazos ni fechas concretas. Pese a la intención de que sean esos fondos de la Unión Europea los que financien el proyecto, si finalmente no se logran será el ayuntamiento el que invierta en la rehabilitación de los Cines Rex. No en vano, es un «compromiso electoral» de la propia alcaldesa, señalan las fuentes consultadas. Y, por ello, además, otra de las prioridades es que el cine en pantalla grande regrese a la capital de la Plana, ya que las salas están ubicadas en los centros comerciales, pero no en la propia ciudad.

En este sentido, otro de los cines que volverá a proyectar películas y, por tanto, a tener una segunda oportunidad, es el California, situados en la localidad valenciana de Villanueva de Castellón -el municipio ribereño vuelve a denominarse así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya anulado la forma Castelló al considerar que da lugar a confusiones-.

Las obras para reconvertir el California en un centro lúdico y social se iniciaron en febrero y servirán para acondicionar el edificio de los años 50. La inversión para la rehabilitación es de 986.000 euros, una partida incluida en el Pla Obert de la Diputación de Valencia y que coordina la vicepresidenta de la Corporación provincial Natàlia Enguix. Los trabajos en el cine California incluyen la limpieza y saneamiento de la fachada; la reconstrucción del mirador con vigas y tablones de madera; nueva celosía cerámica en los huecos tanto de la fachada como del mirador para rememorar el estado original y la unidad del conjunto; la conversión del antiguo acceso de artistas en la entrada principal y de los camerinos en un gran hall de acceso; y la sustitución del pavimento, con un elevado grado de deterioro, por baldosines de características similares permitiendo regenerar la infraestructura hídrica. Además, según la Diputación de Valencia, la intervención recuperará el escenario como espacio teatral; se habilitará una zona cubierta para instalar el proyector de cine; se consolidarán los muros de la caja escénica; se rehabilitarán íntegramente los lavabos con las exigencias actuales de salubridad y accesibilidad; se reforzará la estructura de los palcos no rehabilitados; y se levantará el patio de butacas para instalar un pavimento más permeable.

Gracias a la apuesta pública, dos cines «de barrio», de los de siempre, por los que han pasado generación tras generación, regresarán a la vida próximamente.