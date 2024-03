Mazón y Catalá creen que la Fonteta, en su “último baile”, llevará a España a París

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, se mostraron seguros de que la Fonteta, que acogerá entre el 2 y el 7 de julio un Torneo Preolímpico, empujarán a España para lograr un billete para los Juegos Olímpicos de París en el que será la última gran cita internacional del emblemático pabellón ante la inauguración del Roig Arena.

“Vais a encontrar en la Fonteta una caldera que sin duda os va a llevar a los Juegos. Queremos volver a ser decisivos. La Fonteta se va a vestir de gala para un gran evento internacional, uno de los últimos antes de que se inaugure el Roig Arena. Va a ser el último baile de la Fonteta”, señaló la alcaldesa, que añadió que València va a ser “un sexto hombre que lleva tiempo entrenándose” para darlo todo

Catalá realizó estas declaraciones en el acto de presentación del preolímpico en el Palau de la Generalitat en el que estuvo el president Carlos Mazón, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el seleccionador Sergio Scariolo.

Catalá se mostró convencida que esa última cita será “especial” para “la Familia”, que es como se presenta la selección española. “Será un éxito pero estoy seguro de que será un punto y seguido antes del Roig Arena”, apuntó.

Además, agradeció la “apuesta segura” de haber elegido València y le transmitió al president su disposición a otros eventos. “Te vamos a coger todos los guantes que nos lances y lo vamos a hacer muy a gusto”, afirmó.

Mazón, que recordó que este miércoles es el tercer día de luto de la Comunitat por las víctimas del incendio de La Vila, dio las gracias a la FEB por haber recibido “o casi sugerido” la candidatura de València, una ciudad que dijo que “es de basket” porque apostó por este deporte hace mucho tiempo “cuando no era tan goloso”.

También pidió a Scariolo que trate de quitar cualquier tipo de presión por jugar en casa. “Si en esa charla de preparación hay un minuto para hablar de cómo puede influir o no la afición, quiero trasladarte que se elimine cualquier presión o elemento de exigencia a la selección. El baloncesto le ha dado mucho a la ciudad de València, que no viene con exigencias si no para devolverle todo lo que ha recibido”, afirmó.

Mazón dijo que entre los muchos motivos para querer que València sea sede de este evento que se disputará entre el 2 y el 7 de julio están los más jóvenes. “No podemos negar que necesitan referencias, así es la vida, que te inspiren, que, ganen o pierdan, luchen”, apuntó antes de recibir como el resto de autoridades una camiseta de la selección.