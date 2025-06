Mazón denuncia que "no hay ayudas del Gobierno a fondo perdido para competencias de la Generalitat"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este lunes en denunciar que "no hay ayudas a fondo perdido para los gastos propios de las competencias de la Generalitat Valenciana" por parte del Gobierno central.

Mazón se ha pronunciado así después de que este fin de semana la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmara que el Gobierno de España "ha transferido 1.000 millones de euros a la Comunitat", pero "es el señor Mazón el que incumple y el que no paga para hacerse la víctima".

En declaraciones a los periodistas en Cheste (Valencia), Mazón ha dicho no entender qué "polémica quiere la ministra", pues él lo único que dice es que "todos los esfuerzos" en colegios, en centros sociales o en infraestructuras, entre otras cosas, los está haciendo la Generalitat "a fondo perdido" porque el Gobierno no les da "nada".

El presidente ha asegurado que las obras de reconstrucción del acceso al Circuit Ricardo Tormo de Cheste "no tienen ninguna aportación por parte del Gobierno de España", como tampoco lo tienen los 57 centros de salud recuperados tras la dana o los colegios y centros sociales dañados.

"Esta es la realidad", ha dicho para precisar que si en infraestructuras, colegios, hospitales, centros de salud, carreteras, puentes o servicios sociales "no hay ayudas a fondo perdido", él "simplemente" dice que "no hay ayudas a fondo perdido para los gastos propios de las competencias de la Generalitat".

Además ha destacado que siguen sin saber "qué ha pasado con los cien millones del Fondo de Emergencia Europeo".

"No sabemos si el Gobierno los ha cobrado, no sabemos por qué no nos los transfiere y no hay más remedio que contar los datos tal y como son", ha manifestado.