Mazón explora vías de acuerdo con Sánchez con la financiación como línea roja

El cambio de modelo de financiación o la inexistencia de una política nacional del agua sigue separando al Gobierno valenciano y al central. Sin embargo, tras la primera reunión mantenida en Moncloa entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón, quedó claro que el socialista no quiere dar más argumentos al popular para seguir alimentado el discurso de que el Ejecutivo central obvia por sistema las peticiones de la Comunitat Valenciana.

En esta línea, Mazón celebró ayer que Sánchez diera su aprobación a varias de las peticiones que le presentó.

Entre las más llamativas, la de la posibilidad de que la Dama de Elche pueda volver al lugar al que fue encontrada. El jefe del Consell dijo que se va a crear una comisión técnica que se encargará de estudiar su salida del Museo Arqueológico de Madrid. «Sé que somos capaces de ofrecer seguridad. Nadie va a respetar la Dama de Elche mejor que nosotros».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció en calidad de portavoz de Sánchez, recordó que se trata de una petición que han hecho ya otros presidentes de la Generalitat, por lo que se estudiará para confirmar que es «posible desde el punto de vista de la preservación de ese bien histórico».

Además de esta comisión, Sánchez se comprometió a estudiar los aportes del agua a L’ Albufera mediante la convocatoria de una reunión en la que participará el Ministerio para la Transición Ecológica. Del resultado de la misma depende la retirada del contencioso-administrativo que la Generalitat interpuso al Gobierno por no transferir al Parque Natural los 20 hectómetros comprometidos.

El capítulo de acuerdos se cerró con el apoyo al sector de la automoción y al PERTE Chip. Mazón avanzó que el Gobierno podría aprobar en breve ayudas para Ford y sus proveedores, así como una próxima reunión con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para cerrar el apoyo a este «clúster valenciano».

Pese a los acuerdos alcanzados, Mazón advirtió que la Generalitat estará vigilante en su cumplimiento. Como también lo estará en otros de los asuntos que Sánchez se comprometió a estudiar como la «modificación de la ley de morosidad» con la finalidad de evitar que el periodo máximo de pago a proveedores de 60 días dificulte que «las empresas del sector azulejero puedan recibir apoyo financiero». Reclamó celeridad para dar solución a esta cuestión ante la «situación agónica de la cerámica de Castellón».

Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse en materia de agua. «No me llevo ni una gota de esta reunión».

Mazón exigió un pacto nacional del agua y le propuso un cambio de la ley para que sea la comisión de explotación quien decida cada vez las aportaciones al trasvase Tajo Segura. «Es la única manera de que se haga sin interferencias políticas, sin que una mano ideológica o política entre a ello». Además, insistió en la constitución de la Mesa de la Sequía.

Por último, el presidente le solicitó a Pedro Sánchez que estudie la eliminación del paso a nivel de Alfafar, pues constituye el punto que más muertos causa de España. La ejecución de esta infraestructura ya ha sido rechazada por el Ministerio de Transportes que propone la construcción de un paso subterráneo como solución rápida al problema de seguridad existente.

Claves

►Dama de Elche: una comisión de expertos estudiará la viabilidad de su traslado desde el Museo Arqueológico de Madrid.

►Albufera de Valencia: se formalizará una reunión para cerrar el aporte del caudal ecológico.

►Automóvil: el Gobierno se compromete a acelerar las ayudas para Ford y sus proveedores

►Agua: Mazón exige un pacto nacional y que los trasvases del Tajo al Segura sean valorados por la comisión de explotación.

►Sector azulejero: el Gobierno estudiará un cambio en la ley de proveedores para que las empresas puedan recibir apoyo financiero.

[[H3:Mazón responde: «No somos el País Valencià»]]

No es la primera vez que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, corrige a un periodista catalán que se refiere a la Comunitat Valenciana como «País Valencià». Lo hizo en una entrevista en TV3 y ayer volvió a rechazar el uso de esta denominación en la rueda de prensa que dio en Moncloa tras su reunión con Pedro Sánchez. Exigió respeto por el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana porque, según aseguró, él también lo tiene por el de Cataluña. El jefe del Consell, visiblemente molesto, dejó sin contestar la pregunta que había formulado este periodista.