Mazón reivindica el autogobierno valenciano: “No cederemos a chantajes”

Citando al filósofo valenciano, Juan Luis Vives, y con "una voz en pie", el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la "igualdad real y efectiva" de todas las personas anteponiendo el respeto al marco constitucional autonómico y a las instituciones que lo conforman. "La Comunitat Valenciana es una nacionalidad histórica, al mismo nivel que las otras que reconoce la Constitución. No somos una región de segunda, que deba pleitesía a unos u otros, ni que tenga que pedir permiso o disculpas por desarrollar las competencias que por ley le son propias. Al pueblo valenciano nadie le hace bajar la cara".

Así lo ha reivindicado durante el acto de entrega de Distinciones en el Palau de la Generalitat donde ha recordado que la Comunidad Valenciana defiende los valores de "lealtad, solidaridad e igualdad, principios que son las que soportan la fortaleza de cualquier Estado de derecho y democrático".

El presidente ha enarbolado nuevamente la bandera de la igualdad nacional y ha defendido un modelo de España "en equilibrio", y ha urgido a reformar el sistema de financiación autonómica, a fomentar el impulso a las infraestructuras, y a avanzar eb la redistribución de los recursos hídricos. "Asuntos que tendrían que trascender cualquier aproximación partidista y afrontarse como lo que son: cuestiones de Estado. Lo que es de todos se discute entre todos, con luces y taquígrafos, no en despachos cerrados".

En ese sentido, y en una clara referencia a la financiación singular que el Gobierno central negocia con Cataluña, el presidente valenciano ha asegurado que lo que concierne al conjunto del territorio nacional "no puede gestionarse entre unos pocos. En la gestión de la riqueza de España y su reparto equitativo no caben privilegios, bulos ni chantajes. La interlocución, cuando es efectiva, real y con propuestas, favorece la estabilidad. El menosprecio, no".

Asimismo, ha añadido que "nuestra identidad como pueblo no ha crecido a fuerza de confrontarla con otra. La defensa de nuestro autogobierno no puede ver agotada su vigencia. Y menos en jornadas como las de hoy, donde hay que recordar décadas de estabilidad, progreso y bienestar que la Constitución y el Estatuto de Autonomía ha proporcionado a todos los valencianos".