Mazón resuelve la crisis del Consell en tiempo récord

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, demostró ayer que no tiene miedo a los cambios. Tardó en cesar a los tres miembros del Consell de Vox el tiempo imprescindible para confirmar que Santiago Abascal cumplía su amenaza. Esto es relativamente sencillo, pues solo requiere de determinación, pero el jefe del Consell no se quedó ahí. Remodeló su equipo de Gobierno como si tuviese ya un plan preparado de antemano, cuestión que negó en su comparecencia ante los medios. «No me hacen falta más que cinco minutos para garantizar la gobernabilidad». Insistió además en que su objetivo es completar la legislatura porque así se lo encargaron los ciudadanos.

La vicepresidencia que ostentaba Vicente Barrera, para quien Mazón tuvo palabras de aprecio, desaparece y sus competencias se reparten en la Conselleria de Educación- que asume Cultura- y en Presidencia- que se queda con Deportes-.

La continuidad en estas áreas está más que garantizada, pues la hasta ahora directora general de Cultura con Barrera, Pilar Tébar, pasa a ser secretaria autonómica de esta área, y el director general de Deportes, Luis Cervera, se mantiene aunque ahora dependiendo de Presidencia. Ninguno de los dos tiene carnet de militante de Vox. A la formación de Abascal le costó encontrar personal para ocupar determinadas direcciones generales y algunas de ellas acabaron ocupándola personas que no tenían relación con el partido.

Salomé Pradas deja Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras para ser la nueva consellera de Justicia e Interior en sustitución de Núñez; en Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el titular será Miguel Barrachina, el actual síndic del PP en Les Corts (sustituye a José Luis Aguirre) y el nuevo conseller de Medio Ambiente será Vicente Martínez Mus, director general de Costas. Todos ellos forman parte ya de un Gobierno con nueve consellerias.

Otros nombramientos que aprobó ayer el pleno extraordinario del Consell son el de Elena Albalat, hasta ahora directora general de Infancia, como secretaria autonómica de Servicios Sociosanitarios, cargo que deja Emilio Argüeso para convertirse en el nuevo secretario autonómico de Emergencias, y el de el senador del PP Vicent Tejero como nuevo secretario autonómico de Agricultura. Por último, el juez valenciano José Luis Font Barona es el nuevo secretario autonómico de Justicia.

Pero el efecto de la salida de Vox no se ha quedado en Les Corts. Mazón se ha llevado al Consell al que ha sido su síndic, Miguel Barrachina, dejando paso a una persona de su total confianza, Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, que ha ido escalando posiciones en esta legislatura de manera discreta, pero sin bajar la guardia ni un solo instante.

A él se le atribuyen negociaciones tan brillantes como la que dejó al PSPV sin un asiento más en la Mesa de Les Corts. Además, sustituyó a María José Catalá al frente de la secretaría general del PPCV.

A partir de ahora, será el encargado de hacer magia para que la aritmética parlamentaria permita que los números le salgan al PP y para ello, va a ser necesaria, mucha conversación alejada de los focos y mucha mano izquierda.

Ayer lanzó el primer mensaje a PSPV y Compromís. «Siempre han puesto la excusa de que con Vox nada, ahora, si de verdad quieren colaborar en mejorar la vida de los valencianos, tienen su oportunidad. Comienza una nueva etapa apasionante y nosotros vamos a mirar a los tres partidos que están en la oposición».

De momento, la líder del PSPV, Diana Morant, puso ayer las primeras condiciones. Reclamó a Mazón, que «rompa de verdad con Vox» en todas las instituciones y en ayuntamientos , además de retirar «leyes ultras» como la de Concordia, si de verdad quiere llegar a algún acuerdo con los socialistas valencianos en cuestiones como la renovación de los órganos estatutarios.

A cambio, dijo que el PSPV ejercerá una «oposición constructiva» y nunca apoyará un gobierno que destruya derechos de los valencianos. «En todo aquello que signifique un beneficio para los valencianos, Mazón sabe que puede contar con los socialistas valencianos».

Más duro se mostró el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, pidiendo a Mazón que se someta a una moción de confianza para saber si tiene el apoyo parlamentario para seguir como presidente.

Baldoví exageró sus diferencias con Mazón, pese a que esta legislatura no solo ha pactado la composición de la Mesa de Les Corts- sin el apoyo del PP Compromís no tendría representante- sino que además han defendido de manera conjunta la solicitud de un fondo de nivelación al Gobierno central hasta que se resuelva un nuevo modelo de financiación. «Nuestros programas son diametralmente opuestos».