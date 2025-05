Mazón sobre la reunión con las víctimas de la dana: "Es una polémica artificial. Nunca ha habido veto"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha dado este lunes total normalidad al tratamiento que van a recibir las asociación de víctimas de la dana. El viernes por la tarde llamó a las organizaciones que se habían reunido con Pedro Sánchez y al día siguiente, el PP anunciaba un replanteamiento en la comisión de investigación, donde, según el plan aprobado por PP y Vox, no intervenían.

El jefe del Consell ha negado que haya habido ningún "veto" a las asociaciones de víctimas de la dana de Valencia en la comisión de investigación de Les Corts y ha considerado que se trata de "una polémica artificial" de la oposición.

Tras la firma de la ampliación de la depuradora de Benidorm, Mazón ha explicado que la comisión de investigación prevé un plan de trabajo "flexible" para que comparezcan las asociaciones ya constituidas o que hasta hace relativamente poco tiempo estaban en proceso de creación para que participen "voluntariamente" tanto las que representan a las víctimas como a los afectados y damnificados.

En declaraciones que recoge EFE, el presidente ha afirmado sentirse "sorprendido" por esta polémica que, a su juicio, ha sido suscitada por el PSPV-PSOE y Compromís, y, tras desear que esta cuestión no haya inducido a ninguna víctima "a la confusión", ha manifestado que "ahora parece que hay un grupo importante de asociaciones ya constituidas" a las que se les hará el ofrecimiento.

Según el jefe del Consell, la comisión de investigación en el parlamento valenciano fue propuesta por él mismo siempre teniendo "claro que estarían las puertas abiertas de manera permanente" para todos los afectados.

"Ni había veto, ni lo hay, ni lo habrá", ha reiterado Mazón antes de incidir en que "por favor no se manipule con eso porque es un tema muy sensible y hablar de veto, aparte de que es mentira, es falso e induce a un sufrimiento que no es necesario".

El popular ha manifestado que "las puertas abiertas siempre son una buena noticia" y, tras admitir que "lógicamente no es lo mismo una víctima que un afectado", éstos últimos también "tienen el derecho" de participar.

Para Mazón, "las víctimas tienen que tener siempre prioridad" aunque "una comisión de esta naturaleza tiene que poder darle la opción a todo el mundo que quiera y que pueda participar, porque esto es de todos y creo que esa es la mejor manera de hacerlo".

El presidente ha insistido en que ha mantenido "las puertas abiertas a todas las asociaciones y a todas las víctimas en todo momento" aunque no ha dado parte a los medios de comunicación, "salvo que las víctimas hayan querido".

"Me he reunido con muchas que han preferido tener un encuentro discreto y lo hemos respetado", ha abundado el jefe del Consell, que ha proseguido que a algún colectivo en particular le escuchó decir "que no se querían reunir conmigo".

"Y yo lo he respetado", aunque posteriormente les oyó que "que no era tan así, sino que les faltaba una llamada" suya: "En cuanto escuché eso el viernes, cogí el teléfono y les llamé para recordarles que estamos a su disposición porque lo hemos estado siempre".