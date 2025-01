Mazón sobre la visita de Sánchez: "Si me llamara ahora dejaría esta rueda de prensa para reunirme con él"

"No salgo de mi asombro", ha asegurado el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, con respecto a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana a Valencia, justo el día en el que Mazón se encuentra en la Feria de Turismo de Madrid, Fitur, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana.

El jefe del Consell ha asegurado que no entiende cómo "un gobierno que lleva días semanas y meses diciendo que la Generalitat somos los máximos responsables, cuando por fin viene no se quiere reunir con nosotros". Ha lamentado la "descoordinación" con el Gobierno y ha asegurado que los "máximos perjudicados son los afectados" por la dana. "¿Por qué esta descoordinación? ¿Por qué no sabemos si se han pedido las ayudas a la UE? ¿Por qué el presidente viene a reunirse con alcaldes y tiene la peor idea posible, que es la de no reunirse con la Generalitat?", ha indicado, y ha señalado que "si el presidente del Gobierno me llamara dentro de cinco minutos, dejaría esta rueda de prensa para reunirme con él".

Banco Sabadell

Con respecto al regreso del Banco Sabadell a Cataluña, el presidente ha señalado que "es una mala noticia" y ha asegurado que su prioridad "ha sido, es y será los puestos de trabajo", aunque entiende que "esta operación está en el contexto de celeridad y de la OPA" lanzada por el BBVA.