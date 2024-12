Miguel Barrachina, conseller de Agricultura: "Hay una responsabilidad evidente del ecologismo de salón en todo lo que nos está sucediendo"

Político de raza, comprometido con su trabajo y con su vocación de servicio público, pocos meses después de llegar al cargo que le encomendó el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el castellonense Miguel Barrachina afronta el que seguramente será el momento más complicado que atraviese como conseller de Agricultura. Asegura que desde el minuto uno tras la dana se ha puesto al servicio del sector agrario y ganadero de las zonas afectadas para que esta no sea la estocada final para un colectivo que lleva en crisis desde hace años.

Desde aquellos primeros días tras la tragedia de la DANA hasta ahora, ¿cuál es el balance total de los daños en la agricultura valenciana?

El daño inicial es de 860 millones de euros. Están los daños inmediatos y los aplazados. Por ejemplo, se puede presumir la pérdida de árboles que morirán por encharcamiento a los 2 o 3 años. Es algo abierto. En infraestructuras, más de 100 millones de euros en daños.

¿Cuáles han sido las primeras actuaciones desde su Conselleria durante este tiempo?

El día que de la tragedia nosotros estábamos suministrando agua por la sequía con una empresa. Al día siguiente llamé a la misma empresa para cambiarle el objeto del contrato, y decirles que fueran a las granjas para la retirada de animales, desgraciadamente tuvimos que retirar 3.400. Desde desde ese momento hasta ahora, hemos invertido de forma directa 51 millones con recursos propios y con préstamos. Es decir, no nos ha dado nada la administración central. Ellos sí que han hecho un anuncio gigante de actuaciones, pero, para desesperación de los agricultores, no las ven, con lo cual nosotros hemos actuado con inmediatez. Hay parte de los caminos destrozados, nosotros vamos ya por el camino número 80, el Ministerio va por el quinto o por el sexto. Hemos destinado 20 millones de euros directos para las cosechas que se habían salvado pero que estaban inaccesibles. Además el regadío es indispensable. Es paradójico, pero la riada se llevó el riego en muchos sitios donde no llovió y necesitan entrar ya. El compromiso de Sánchez es actuar a través de una encomienda, pero como no empiezan, los regantes ya han comenzado con sus propios medios. Por eso hemos decidido darles 20 millones de euros, para que, hasta que entre la empresa pública empiece a acondicionar sus riegos, ellos se vean resarcidos. Hemos hecho una estimación de hasta 100.000 euros por cada una de las 200 comunidades de regantes. Y una actuación también inmediata, que es vital, es la aplicación de un tratamiento para evitar la aparición de un hongo que supone la muerte aplazada del árbol. Contratamos por emergencia 440.000 euros para comprar comprar 70.000 kilos de Fossettil, que es un tratamiento que nos va a permitir salvar más de seis millones de árboles. Lo estamos distribuyendo en 15.000 hectáreas, sobre todo de cítricos, para darles viabilidad. Entramos el primer día y saldremos los últimos con la replantación. Queremos ayudarles cuando los bancales ya estén en condiciones para que no se pierda más huerta en Valencia. Nosotros sí creemos que esa zona va a seguir siendo agrícola, porque la calidad de suelo, la climatología y sobre todo la dedicación, el esfuerzo y la pericia de los agricultores va a hacer que el sector vuelva a renacer.

Más allá de estas actuaciones inmediatas, ¿ha tenido tiempo ya para pensar en cuáles van a ser las grandes líneas estratégicas para los próximos años?

Hay actuaciones que deben tener carácter estructural, como el agua. Ahora hemos visto que la presa de Buseo ha salvado vidas. De los16 hectómetros que entraron en la presa, solo salieron 8, con lo cual salvamos muchas vidas porque solo salió la mitad de agua, es decir, cumplió su misión de quedarse con la mitad del agua dentro y de reducir la velocidad del agua. Las inversiones hidráulicas son indispensables y en la Comunidad Valenciana han estado abandonadas. Funcionó el desvío del cauce del Turía, lo que era absurdo es que Joan Ribó propusiese llenarlo de campos deportivos y de obstáculos que hubiesen multiplicado el número de víctimas. Ellos le llamaban renaturalizar, la realidad es que era taponar un cauce. Por otra parte, hay algo que ha sido muy útil y es silencioso, que es el seguro agrario. Hemos batido un récord nacional con el último presupuesto de Mazón de 32 millones de euros. De este modo obligamos al Ministerio a poner una cantidad similar. Ahora es muy posible que estemos hablando del orden de 160 millones de euros que se van a ingresar en las cuentas corrientes de los agricultores. Agroseguro ha reaccionado muy rápido y muy bien. La primera semana estuvieron sentados junto a los agricultores y les garantizaron, y han cumplido, que iban a pasar de 35 peritos a 150 y que en lugar de tardar meses iban a tardar semanas y en la cuarta semana empezaron a cobrar. Y cada jueves están cobrando.

¿Qué ha supuesto desde su punto de vista la Ley de la Huerta?

Normas como la Ley de la Huerta, han sido obstáculos, según todos los alcaldes de todos los partidos, que no les han dejado actuar para prevenir estas actuaciones. No tiene sentido hacer una ley contra la huerta, y que en la zona que dice proteger se haya multiplicado por 3 el número de abandonos de campos desde que se aprobó en 2018. El número de abandonos en la Comunidad Valenciana es récord europeo, porque se persigue el agricultor. Todos los agricultores están aborrecidos, no pueden poner riego por goteo, no pueden cambiar de cultivo. El agricultor se siente perseguido por un Consell contra l'Horta que vamos a disolver. El dinero de la Conselleria de Agricultura está para servir a los agricultores, no para perseguirles. Y por tanto, esas normas absurdas que persiguen al agricultor e impiden obras de seguridad, no deben existir. Junto con la Conselleria de Vicente Martínez Mus, que es el responsable de las normativas urbanísticas, vamos a mantener toda la protección de la huerta, pero las excusas que ha encontrado Pedro Sánchez para no actuar en nuestros cauces y no proteger más vidas ya no las va a tener. Aunque nosotros ya no creíamos en esta norma y votamos en contra, ahora se ha acelerado la toma de decisiones.

¿Ha reafirmado la dana su teoría sobre el peligro del pseudoecologismo?

Sí, sí, el pseudoecologismo o el ecologismo de salón es el mismo. El que le acaba de prohibir a nuestros pescadores que faenen en el Mediterráneo, los que prohíben regar en Alicante, y que no te dejan acondicionar los cauces eliminando las cañas que han derribado los puentes. Lo que ha hecho esto ha sido taponar los cauces que se han convertido en inservibles porque Pedro Sánchez no deja acondicionarlos, no es por sorteo, es una decisión programada. El Ministerio entonces de Teresa Rivera considera que hay que abandonar los cauces. Nosotros estamos a favor de proteger, no de abandonar, estaban abandonados. Cuando pides a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es Pedro Sánchez, acondicionar tu cauce, no responde, y si actúas te sancionan. A todos nos gusta naturaleza, pero la seguridad de las personas está antes que unas cañas que además son invasoras. El ecologismo de salón no es que desconozca, es que desprecia el mundo rural y el sector primario. Antes los agricultores utilizaban las cañas de los ríos para sus tomateras, ahora no pueden cortar ninguna caña. Se sienten perseguidos y, por tanto, una de las enseñanzas de esta época es que, con el cambio climático, que lo que hace es que llueva con más intensidad en mucho menos tiempo, has de tener tus cauces en condiciones. Lo que ha funcionado ha sido aquello en los que ellos todavía no habían intervenido, como es el plan sur de Valencia. Sí, hay una responsabilidad evidente del ecologismo de salón y su prohibicionismo en todo lo que nos está sucediendo.

¿Teme que ahora las reivindicaciones sobre el recorte del Tajo-Segura queden en un segundo plano?

Alicante nada tiene que ver con la provincia de Valencia. Además es compatible. Una cosa es pedir inversiones como el plan antirriadas que presentó el presidente Mazón, y otra cosa es que obras que ya están hechas y que han funcionado, como el trasvase Tajo-Segura, decidir políticamente que debe llevar menos agua. Para nosotros es compatible y lo estamos haciendo. Son batallas diferentes que hay que seguir dando en todos los ámbitos.

¿Se han podido sentar a estudiar sus peticiones para los Presupuestos de 2025?

Además de la actividad ordinaria, se lleva una extraordinaria con presupuesto extraordinario. Por lo tanto, es compatible que haya unos presupuestos y que haya un esfuerzo extraordinario. De hecho, nosotros ya celebramos rutinariamente Consell ordinario y a continuación, un Consejo extraordinario solo para la DANA que merece su propio presupuesto y sus propios Consell porque tiene una necesidad y una urgencia que nos lo reclama. Lo propio es que hubiese un presupuesto que lo englobase todo, pero mientras el presupuesto ordinario llega o no en función de que el Parlamento decida a probarlo, todas las acciones Dana van por la vía de emergencia, es decir, yo no tenía 51 millones de euros y sin embargo el Consell me lo ha aprobado y por tanto durante 2025 lo voy a ir ejecutando. Hay algunas medidas extraordinarias que tienen que ser aprobadas por Les Corts. El problema sería que el bloqueo fuese doble. Puede haber presupuesto, y mientras lo hay o no, las actuaciones en favor de la DANA van a seguir.

¿Cómo está funcionando la coordinación con el Ministerio? ¿El ritmo de las ayudas está siendo el adecuado?

Nosotros vamos informando de las actuaciones que llevamos a cabo, para no ser redundantes. Se está resolviendo efectivamente y cuando hemos tenido alguna dificultad, nos esforzamos porque haya coordinación y ese es nuestro deseo. La queja de los agricultores es que es verdad que los anuncios en materia agrícola son muy ambiciosos y que desgraciadamente, según ellos, están llegando con muchísima lentitud. De ahí nuestros 20 millones para atender cosas de emergencia. Como las ayudas del Estado no arrancan, nosotros hemos querido complementar, pero siempre buscando la complementariedad. Nosotros lo que buscamos es que el esfuerzo del presupuesto del Estado, que es de todos los españoles, llegue a la agricultura por igual. Creo que la comunicación es buena y mi aspiración es a mejorarla. Y yo agradezco todo lo que haga el Ministerio.

¿Temen que esta sea la gota que colme el vaso de muchos agricultores de la zona que abandonen definitivamente sus cultivos?

Efectivamente, nosotros no queremos que esta sea la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos agricultores para abandonar y por eso vamos a estar con ellos. Estuvimos el primer día y estaremos hasta el último porque nos hacen falta todos. Es decir, donde no hay agricultores lo que hay es abandono y donde no hay regadío lo que hay es primero abandono y luego desierto. Por tanto, los necesitamos. Y es cierto que en la zona dañada, no solo en el mundo agrario, también en el de la industria o en el de los servicios, puede haber emprendedores, autónomos, agricultores o ganaderos tentados de abandonar. Pero nosotros luchamos porque ninguno abandone y nos gustaría que todos siguiesen haciendo su trabajo.

Como miembro del Consell, ¿cuál es su valoración sobre la gestión de la DANA el día 29 de octubre y sucesivos?

He visto a mis compañeros dejarse la salud dedicándose a la DANA y por lo tanto hay que deslindar claramente las responsabilidades. Es decir, los cauces son propiedad de Pedro Sánchez. Las obras que nos tenían que haber protegido son obligación de Pedro Sánchez. Mantener acondicionados los barrancos es obligación de Pedro Sánchez. Y los sistemas de alerta que nos tenían que haber prevenido son de Pedro Sánchez. Es decir, el único caudalímetro que se llevó el agua es responsabilidad del Estado. Y que después de todo esto lo que se haga es focalizar el interés de los valencianos en donde estábamos los miembros del Gobierno del Presidente Mazón, pues la verdad es que es habilidad de Pedro Sánchez que hay que reconocerle. Pero yo los he visto a todos trabajar, insisto, y no solo dejarse el tiempo y la familia, sino sino físicamente la salud.

Aparte de la DANA, ¿cómo va a afectar el acuerdo sobre pesca de la UE al sector de la Comunidad Valenciana?

El golpe de los 27 días es mortal. Con 133 días al año es muy difícil vivir, con 27 es imposible. No es una propuesta, es una ofensa. La soledad de Pedro Sánchez en Europa es total. O es que Pedro Sánchez quiere acabar con la pesca en el Mediterráneo, que es otra de las propuestas del ecologismo de salón que habitan Moncloa. Esto es de una debilidad extraordinaria, sobre todo porque parte de un cálculo fraudulento. Todos los pescadores, como acreditan sus declaraciones de renta, están pescando más este año que el pasado y el pasado más que el anterior. Si la pesca de arrastre esquilmase el Mediterráneo, no habría cuadros de Sorolla con pesca, es decir, habría desaparecido hace siglos. Han decidido que nosotros no pesquemos y que el pescado fresco que se consume en la Comunidad Valenciana o el pescado del Mediterráneo venga de Argelia o de Marruecos, que están multiplicando su número de barcos y acceden al Mediterráneo con tanta facilidad como nosotros. Por tanto, es es un sinsentido que el Gobierno de España ha aceptado y votado favorablemente, que va a propiciar el abandono de más pescadores. Para nosotros es una desgracia.