Estas son las portadas de las revistas del corazón: la boda de película de Jaime Lorente y Marta Goenaga y las impactantes fotos de Isabel Pantoja, rota, en El Rocío

Jaime Lorente y la estilista donostiarra Marta Goenaga daban, el pasado sábado 7 de junio, el "sí, quiero" en Madrid. Ambos se conocieron en 2016, mientras trabajaban en la primera temporada de la serie "La casa de papel" y antes de que estallara el fenómeno televisivo mundial. Es verdad que, entonces, Jaime tenía pareja y que su noviazgo no comenzó hasta cinco años después. Su romance se hizo público en septiembre de 2021, justo cuando "¡Hola!" -que hoy publica la exclusiva de su boda- desveló que ambos se preparaban para convertirse en padres. Meses después, anunciaban que había nacido Amaia. Ya en mayo de 2023, aumen­taron la familia con la llegada del pequeño Luca. La revista publica hoy todas las fotos de su enlace de cine ante 300 invitados.

Julio Iglesias habla con la revista sobre la nueva casa que ha comprado en Orense: "Es bellísima y vamos a ir este verano". Enclavada en la aldea de Villarino, está tan solo a diez kilómetros de donde el cantante vivió su infancia.

En "Semana", Bárbara Rey se relaja en bikini antes de su semana más polémica. Este jueves, la exvedette saca a la venta sus polémicas memorias, donde hablará largo y tendido de su vida junto al Rey Juan Carlos I y revelará episodios nunca contados de su tortuosa relación con Ángel Cristo.

Además, Susana Molina se sincera en la revista a unos días de su boda con Guille Valle: "Mi vestido va a sorprender". La actriz está a punto de vivir uno de los días más importantes y especiales de su vida. La creadora de contenido se alzó con la victoria en "Gran Hermano 14" y ha explicado a esta revista si se arrepiente o no de haber pasado por la casa más famosa de la televisión: "No me arrepiento de mi paso por televisión. Considero que 'Gran Hermano' es la mejor experiencia que he vivido".

"Lecturas" publica todos los detalles de la denuncia por agresión sexual sufrida por Paloma Lago. La presentadora asegura que el consejero de la Xunta, Alfonso Villares.

En el nuevo número de "Diez Minutos", las fotos más impactantes de Isabel Pantoja en El Rocío. La tonadillera ha viajado a Almonte, Huelva, para rezar ante su adorada Virgen de El Rocío. Siete meses después de verla saliendo de un hospital en Gran Canaria tras visitar a la hija de Anabel Pantoja, la tonadillera ha viajado hasta la aldea para visitar su ermita y rezar ante la Blanca Paloma.