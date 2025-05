Mompó: "Mantendré lo que dije, no hace falta un juez para que yo diga la verdad"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha "celebrado" este martes que la jueza de la dana haya pedido a La Sexta la entrevista que concedió a un programa de La Sexta y ha asegurado que mantendrá lo que dijo en su próxima testifical y que "no hace falta un juez" para que él diga la verdad.

Sin embargo, según ha declarado ante los medios antes del pleno de la Diputación, ha expresado sus dudas sobre si lo que ha pedido la jueza es la entrevista que se emitió el 8 de diciembre o las cerca de dos horas de conversación con el periodista que se la hizo, en alusión a Jordi Évole, del programa 'Salvados'.

"La entrevista está manipulada, no quiero ofender a nadie, es evidente que hay que manipularla para emitirla. Me gustaría verla entera, porque fue veinte días después de la dana, ya sabemos todos las dudas que había", unas dudas que, en parte, según ha asegurado, ha ido resolviendo porque "se han ido demostrando cosas".

"Cada uno es responsable de sus palabras, de Mompó no se puede decir que no haya explicado todo", ha insistido el presidente de la Diputación y del PP provincial, quien ha señalado al máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como "silenciado", o a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "que no recordaba que era licenciada" y a su juicio "usa diferentes varas de medir".

Como en anteriores declaraciones públicas, ha insistido en que en el Cecopi "no se habló de enviar un mensaje de alerta a la población hasta las 19 horas" porque él y el resto de participantes estaban "pendientes de la presa de Forata" y que "es evidente" que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "no estaba allí".

Preguntado por si se arrepiente de haber concedido esa entrevista, ha asegurado: "Yo creo que debo ir siempre, hay preguntas que gustan más o menos, pero la obligación como cargo público es responder. Si volviese a hacer la entrevista la haría hoy de otra forma, pero dije lo que viví, y eso no va a cambiar".

Sobre si cree que su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja -para la que todavía no hay fecha- puede tener consecuencias para Mazón o la exconsellera Salomé Pradas, Mompó ha asegurado que no lo sabe. "Para eso se ha abierto la investigación", ha dicho.