Mónica Oltra rechaza al comunicado del colegio de abogados al que pertenece que rechaza el "lawfare"

La ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, se ha desmarcado a través de las redes sociales del comunicado del Colegio de Abogados de Valencia, donde está colegiada, en el que se rechaza la existencia de persecución judicial o "lawfare". "Soy la colegiada del ICAV 12.493 y este comunicado no me representa, ni comparto su contenido ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos políticos de personas representantes elegidas por el pueblo en las urnas. Y no, la Tierra no es plana", ha concluido.

A última hora de este martes, el tuit tenía 2.000 "me gusta" y más de 900 "retuits". Además, ha habido otros abogados que han apoyado su declaración, según han manifestado en los comentarios a su publicación.

Hace poco más de dos semanas que anunció en sus perfiles de redes sociales que regresa al ejercicio de la abogacía y la mediación para "combatir las injusticias".

"Vuelvo a combatir las injusticias desde la abogacía y a contribuir a la justicia y la paz sociales a través de la mediación", señala en dicha publicación.

A su juicio, la mediación le ha "seducido" como "una manera más pacífica y humana de abordar los conflictos y también como herramienta de transformación social y relacional indispensable. Me gusta ser ese puente. Me gusta crear comunidad", añade.

El día de su dimisión, motivada por su imputación en la causa que investiga si la Conselleria de Igualdad que dirigía trató de encubrir una denuncia de abusos sexuales a una menor, denunció que había sido víctima de los "poderosos".