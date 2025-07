Morant dice que "lo que vale de un político es su hoja de servicios, no su titulación"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha explicado hoy que respeta la decisión de dimitir del ya ex comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, "una decisión motivada porque el valor a proteger no es a sí mismo sino a las 228 víctimas de la dana y a sus familias, así como el trabajo que está haciendo el Gobierno de España".

En opinión de Morant, "hay gente interesada en que no se siga hablando del 29 de octubre ni de la gestión, algo que para el PSPV y el Gobierno de España es la prioridad" y ha explicado que "comparto la motivación de Ángel de que no vamos a ser la excusa para que no se hable de lo importante". Ha recordado que más del 90 por ciento de los fondos que han llegado provienen del Gobierno de España, mientras que Mazón, de los 700 millones que disponía el año pasado solo supo gastar 200 millones"

Para la secretaria general del PSPV "es una decisión que le honra, anteponer el interés general, el del partido y el de las víctimas".

La también ministra ha añadido que "con esta decisión decide defender es de la esfera privada su honorabilidad y su bien nombre. Y pediríamos que se garantizara su derecho a la defensa".

Para Morant, Ángel "ha dado cumplidas explicaciones con dos comunicados, que se soportan con documentos oficiales que acreditan los requisitos que se solicitaban", pero no ha querido entrar en la veracidad del título que no se menciona ni se aclara su procedencia en ninguno de los dos comunicados: "Yo tengo que respetar su decisión de defenderse desde el ámbito privado y no voy a entrar en los detalles".

Ha añadido que "nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicio. A un político no lo hace su título académico sino su hoja de servicios", y a preguntas de los periodistas ha comentado que "hemos tenido muchas conversaciones, le hemos pedido explicaciones y las ha dado. No le hemos pedido la dimisión, sin embargo ha dado un paso al lado, y respeto su decisión de llevar su defensa desde el ámbito privado".

Morant ha concluido agradeciendo "la generosidad de Ángel que ha dedicado 40 años a una carrera política donde ha destacado su vocación de servicio con 18 años como alcalde en l'Eliana y también como secretario autonómico de Emergencia", y ha recordado un incendio forestal muy grave en su localidad de Gandía en el que se quemaron cien casas y no hubo ninguna víctima mortal, gracias a que Ángel estaba allí". Ha enfatizado que "quien ha sido alcaldesa como yo, sabe que cuando había una emergencia siempre estaba José María Ángel".

Por último y respecto al cargo orgánico de presidente del PSPV, del que también ha dimitido, Morant ha dicho que no se arrepiente de la decisión que tomó en su día, y que de momento ese puesto, meramente honorífico sin función ejecutiva, quedará vacante.

Las listas al Congreso las aprobaba una dirección política de la que yo no formaba parte. Defiendo lo que ha hecho el partido en el caso del señor Ábalos y Cerdán. Últimamente nos estamos enterando de cosas por la prensa como ha sido el propio Ángel con su investigación.