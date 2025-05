Morant (PSPV) dice que su primer acto, si llega a presidenta de la Generalitat, será recibir a las víctimas de la dana

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado este sábado que su primer acto institucional como presidenta de la Generalitat Valenciana será recibir a las víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat.

En la apertura del Congreso del PSPV-PSOE de la Plana Baixa en La Vall d’Uixò, Morant ha afirmado que "frente a la miseria de un Partido Popular y de Vox que insultan a las víctimas, frente a la miseria de un presidente del Consell que no ha sido capaz de recibir a las víctimas, yo cuando sea presidenta de la Generalitat lo primero que haré será convocar a las víctimas de la dana al Palacio de la Generalitat".

"Repararemos el daño hecho a las víctimas de la gestión del PP en la dana y devolveremos la dignidad de la institución de la Generalitat Valenciana, que está fallando a sus ciudadanos", ha dicho la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ha calificado de "gravísimos" los datos que se van conociendo gracias a la instrucción judicial que "confirman que el mensaje de alerta estaba preparado más de una hora y media antes de enviarse y que la ausencia de Mazón condicionó ese envío hasta que fue demasiado tarde".

Ante esta "gestión negligente", Morant ha exigido a Mazón que "por decencia convoque unas elecciones anticipadas".

"Ya no nos vale que el señor Mazón dimita, ya no vale que el señor Feijóo sustituya a Mazón por otro, ya no nos vale todo un Consell inútil. La única solución y lo que quieren los valencianos y las valencianas es que se convoquen unas elecciones y poder elegir un Consell decente y que nos garantice un futuro y el PSPV está preparado para tener ese gobierno de futuro", ha afirmado.

Preguntada por la queja del abogado de Salomé sobre la actuación de la jueza, Morant ha sostenido: "me parece es de una indecencia política absoluta".

"Pradas está siendo juzgada porque se dedicaba a la política y porque era la consellera, que ha llegado a admitir en el juzgado que no sabía que tenía que hacer esa tarde mientras la gente se estaba muriendo, o sea, se ha declarado inútil e incompetente. Y frente a esa verdad que ahora sabemos siguen buscando culpables cuando los culpables son ellos", ha añadido.

Ha recordado que culparon a técnicos de Aemet y de la CHJ, filtrron un audio entre una técnica del 112 y una técnica de la Aemet "manipulado para manipular a la opinión pública y ahora también atacan a la jueza".

Ha valorado lo que se está sabiendo gracias a la instrucción de la jueza como, entre otras cosas, que desde que se preparó el mensaje Es Alert hasta que se envió, hubo hasta dos llamadas de la consellera al presidente, que no fueron contestadas.

"Qué cosa más importante tenía el presidente de la Generalitat que hacer esta tarde que atender las llamadas de su consellera de emergencias cuando estaba declarada la alerta roja y cuando todo el Mundo estaba viendo ya por los medios de comunicación que había puentes que estaban cayendo", ha subrayado.

Ha pedido "dejen de perseguir a aquellos que están persiguiendo la verdad porque al final la verdad los está alcanzando y por mucho que quieran huir, la verdad les alcanzará. Y la justicia también les alcanzará, no solo la de los juzgados, la política y la que imparten los ciudadanos".

"Nosotros desde luego estamos más en que la jueza puede hacer su trabajo y destapando las vergüenzas", ha remarcado.

Preguntada por si cree que hay movimientos dentro del PP para poner el punto y final a Mazón adelantando ese Congreso para el mes de julio y por la aparición de Franciscos diciendo que quiere volver, ha sostenido que le parece "tacticismo y eso a la gente le repugna".