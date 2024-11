«Necesitamos ayudas urgentes. No sé cómo pagar el género que he perdido»

Para Gael, la tienda de ropa que tiene en Benetússer es su vida. Ahora, nada queda de ella. Este joven de apenas 30 años relata destrozado cómo ha vivido la tragedia de la devastación que ha dejado la DANA a su paso por esta localidad valenciana. «Cuando llegué al día siguiente y ví el estado en el que estaba la tienda no sabía ni por donde empezar».

Explica cómo ha perdido todo el género textil que tenía en la tienda, tanto en los escaparates como en el almacén. Pero da gracias de que toda su familia está bien. «Poco a poco, entre amigos, familiares, y gente voluntaria, se ha ido sacando todo el género».

En el momento de la inundación, él se encontraba en Massamagrell, pero una de las dependientas sí que estaba en la tienda. «De milagro pudo salir y uno de los vecinos le dejó entrar a su casa. Si no llega a ser por esa solidaridad se queda aquí encerrada».

Ahora, y mientras barre todo el lodo e intenta recuperar los restos de lo que era su medio de vida, acumula la incertidumbre de qué pasará con su negocio. «Necesitamos ayudas urgentes. Todo este género lo tengo que pagar, y no sé ni cómo hacerlo. El ayuntamiento no nos dice nada».

Los daños materiales son elevados, aunque insiste en que es algo en lo que no puede ni pensar. No hay más que ver la entrada a su negocio, donde permanecen acumulados los restos de ropa y maniquís que hace apenas unos días lucían en el escaparate. «No lo quiero ni saber. Le he dicho a mi padre que se meta a él a calcular las pérdidas porque si me entero ahora, no voy a poder dormir. Lo he perdido todo»

El ministro del Interior, Marlaska, anunció ayer que Policía Nacional y Guardia Civil actuarán de forma coordinada para combatir precisamente saqueos que se producen en viviendas, locales y centros comerciales desde el inicio de esta tragedia.