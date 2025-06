Otra de las asociaciones de víctimas de la dana condiciona la reunión con Mazón a estar en la lista de comparecientes en Les Corts

"No moveremos ficha hasta que no estemos en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes". Con estas palabras, la Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 ha condicionado este miércoles un posible encuentro con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que el líder del Consell no sólo aceptara reunirse con los afectados sino que asegurara que lo haría en la zona cero de la catástrofe. Pero para esta entidad no es suficiente y, por ello, han dejado claro en un comparecencia ante los medios de comunicación que no tomarán ninguna decisión hasta no formar parte de la comisión. "Hasta que no estemos en ese listado, no tenemos nada de que hablar. Ese listado es el primer paso. Insistimos en pedir verdad, justicia y reparación", ha dicho la portavoz de la entidad, Mariló Gradolí, quien ha denunciado que el presidente de la Generalitat "se ha visto obligado a contactar con las víctimas" después del reconocimiento europeo a las víctimas (fueron recibidas por la máxima responsable de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen) y del Gobierno central -en referencia al encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez).

Pero ha insistido en que han sentido "el menosprecio de Mazón" y que no moverán ficha "hasta que estemos en el listado de comparecientes":

La asociación ha estado acompañada por la abogada Miriam Salmerón, quien ha asegurado que el pasado 8 de mayo, la Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 se personó como acusación particular en representación de 21 familiares directos de las víctimas. También ha recibido el apoyo de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, Beatriz Garrote, quien ha aseverado que "se repite la historia". "No han aprendido nada, nos duele mucho ver cómo se repite la historia. La respuesta ha sido mentir a los ciudadanos. Pero esta vez no les ha funcionado el silencio", ha añadido.

La Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 ha vuelto a insistir en pedir la dimisión de Carlos Mazón. Una de las voces más duras ha sido la de Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija el día de la dana y ha relatado como este martes pasado acudió a una delegación de la Agencia Tributaria a realizar la declaración de la renta de su hija y de su marido muertos. "Aún fallecidos, siguen pagando impuestos. Lo que nos importa es que Carlos Mazón aún se mantiene como presidente y sigue sin decirnos la verdad. Es un cínico y es inhumano. ¿Están esperando al 13 de julio cuando cumpla dos años de presidente para que pueda mantener sus privilegios, sus asesores...? ¿Eso es en lo que están pensando?", se ha preguntado García, quien ha denunciado el aforamiento del presidente del Consell. "Es intolerable tener a un presidente que esconde su agenda, que teme a su pueblo", ha añadido.

La portavoz de la Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024, Mariló Gradolí, ha exigido "responsabilidades políticas" para que esto no vuelva a ocurrir. Entre sus peticiones, la celebración de un funeral de Estado, el arreglo de todos los ascensores que aún siguen estropeados, la adaptación de las infraestructuras para enfrentarse al cambio climático, la ayuda a las familias, la revisión de los protocolos de emergencia y la visita de las administraciones públicas a la zona cero "de la mano de las víctimas".

La asociación ha ofrecido la rueda de prensa en un espacio muy simbólico: frente al Palau de la Generalitat. En ella han anunciado también la organización de un acto ciudadano de homenaje a todas la víctimas de la dana, que coincidirá con el primer aniversario de esta catástrofe, y para el que piden donativos a través de una ilustración que recibirán aquellos que colaboren con la entidad.