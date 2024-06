Piden 17 años para el asesino confeso de Wafaa por intentar matar a su compañera sentimental

La Fiscalía pide 17 años de prisión para David S.O., alias El Tuvi, por intentar matar a su pareja sentimental, de la que tenía una orden de alejamiento, en 2020, casi un año después del asesinato de otra mujer, la joven Wafaa Sebbah, del que se confesó autor.

En el juicio por esta tentativa de homicidio, que ha comenzado este martes en la Audiencia de Valencia, El Tuvi se enfrenta a esa petición de condena mientras sigue en prisión preventiva desde junio de 2021, después de confesar el homicidio de Wafaa, una joven del 19 años.

Esta última desapareció en noviembre de 2019 en Carcaixent (Valencia) y su cadáver fue encontrado dos años después en un pozo de esta misma localidad. El autor confeso del crimen es también el principal sospechoso del de Isabella Raducanu, una mujer embarazada de seis meses, cometido en junio de 2019 en Xàtiva (Valencia).

El Tuvi será juzgado en los próximos meses por un jurado popular por el caso de Wafaa, que durante varios meses compartió protagonismo mediático con el de Marta Calvo pues ambas jóvenes desaparecieron con pocos días de diferencia y en localidades relativamente cercanas de la comarca valenciana de la Ribera Alta.

Homicidio en grado de tentativa

Según el escrito de la Fiscalía en el caso que ha comenzado a juzgarse este martes, el procesado y la víctima mantuvieron una relación sentimental de ocho meses que comenzó a principios de 2020 y que finalizó con una denuncia de la mujer por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.

A raíz de esta denuncia, un juzgado de Alzira impuso al encausado la prohibición cautelar de acercarse o comunicarse con la víctima.

Pese a ello, según la Fiscalía, el procesado siguió enviando mensajes a la víctima hasta que consiguió quedar con ella, a finales del mes de septiembre en el domicilio de él, en un municipio de la comarca de la Ribera Alta.

Según relata la acusación pública, el domingo 27 de septiembre se inició una discusión entre ambos cuando él le requirió a la víctima que retirara la denuncia presentada contra él, a lo que la mujer se negó.

Durante la discusión el hombre, con ánimo de acabar con la vida de la víctima o asumiendo la posibilidad de que esto sucediera, la cogió por el cuello con las dos manos y apretó fuerte, hasta que ella perdió la consciencia. Al poco rato, la mujer recobró la consciencia y comenzó a vomitar, pero el hombre se negó a llevarla al hospital y la acompañó a su domicilio.

La Fiscalía solicita inicialmente para él una pena de prisión de 17 años por un delito de homicidio en grado de tentativa, un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y los delitos contra la administración de Justicia y lesiones.

El abogado de la acusación particular, Juan Carlos Navarro, ha explicado este martes que el procesado no ha aceptado el planteamiento de conformidad, y ha revelado que el informe forense evidencia que El Tuvi "es un tipo impulsivo pero no tiene mermada la capacidad cognitiva y es conocedor de lo que hace".

Navarro ha explicado que la defensa ha sido lógica y ha dicho que "no la quería matar", pero ha incidido en que el "informe forense ha sido muy ilustrativo, era un ataque" con el que intentó acabar con la vida de la mujer.

"No es un delito leve de lesiones, es un delito en este caso, como mantenemos, de intentar terminar con la vida" de la víctima, ha incidido.

A su juicio, la decisión de pedir el internamiento de una persona "que no tiene la capacidad cognitiva mermada" la podría entender desde el punto de vista de una madre, pero no según los criterios jurídicos.

"¿Cómo vamos a internar a una persona que está bien, que tiene capacidad de entendimiento? ¿Es impulsivo? Sí. Pues valoremos esa circunstancia, pero sabía perfectamente lo que hacía y no una vez, sino más de una vez", ha añadido el letrado.