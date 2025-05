El Plan antidana del Gobierno: siete meses después y con el 50% de los proyectos ya planificados previos a la riada

El Gobierno ya tiene un plan hidráulico para evitar futuras inundaciones como la dana. Lo ha anunciado al público este jueves la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, este 29 de mayo, siete meses después de la dana. En total habrá cuatro grandes bloques a los que se dedicará un total de 530 millones de euros. Uno de ellos será para "obras hídricas" y en este punto, Aagesen ha asegurado que el 50% de los proyectos ya estaban planificados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) antes de la dana.

Aagesen se ha referido a estas como "más maduras, que ya habíamos contado y entendemos que son válidas" y ha hecho referencia, por ejemplo, al desvío del barranco de La Saleta como uno de estos proyectos. En este sentido, la vicepresidenta ha confirmado que en el Plan el Gobierno descarta hacer "grandes presas": "Sí hay obras hidráulicas en el barranco del Poyo y también en La Saleta, y hablamos también de soluciones basadas en la naturaleza, que son también las que recomiendan los expertos", ha indicado.

El Gobierno prevé que "empiece la licitación de las obras este año 2025 para que el año 2026 veamos que ya se están empezando a implementar", y ha explicado que "nuestro compromiso es esa agilidad". La vicepresidenta lo ha considerado un plan "ambicioso, adecuado a la ciencia" y para el cual ha pedido "la máxima colaboración y cooperación para que llegue a implementarse lo antes posible".

Más allá de las obras hidráulicas, las otras tres patas del denominado "Plan para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado por la dana" son: un cambio normativo, la actualización de la cartografía y la protección en vivienda de los edificios, como ha detallado la vicepresidenta.

El cambio normativo busca evitar la construcción en zonas inundables y "activar medidas para mejorar la adaptación y resiliencia en aquellas zonas donde la construcción ya existe". En ese sentido, ha indicado que los planes para protección de viviendas y negocios en zonas inundables incluyen poder poner medidas "bien sea de elevación en las en las entradas o bien medidas de estancamiento las puertas".

Por último, ha indicado que es vital para poder actuar actualizar la cartografía, con el ancho y tamaño de los ríos y barrancos que se han ampliado tras le pasado 29 de octubre. "A la vista de los impactos que se vivieron en la dana, ya se está trabajando en la actualización de esa cartografía, algo fundamental para la resiliencia". Con esto se incluye ampliar las zonas de Dominio Público Hidrográfico, lo que incluirá la reconversión de parcelas en parte de los barrancos y ríos.

Sí a las víctimas, no al Consell

El anuncio público viene un día después de contárselo en privado a las tres principales asociaciones de víctimas de la dana y antes de avisar a cualquier miembro de la Generalitat. "Es una deferencia con todas las víctimas, que son quienes se vieron afectadas, para que sepan que estamos hablando y que conozcan antes que el resto de la sociedad", ha explicado este jueves Aagesen. "Han sido los principales damnificados, algo que nunca estamos hablando de reconstruir. Las vidas nunca se reconstruyen, por lo tanto, entendemos que era la forma de proceder".

Las declaraciones las ha hecho en la "Jornada sobre la recuperación tras la Dana - Protección y prevención de riesgos de inundación", organizada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana, José María Ángel, en la Universitat Politécnica de València (UPV) y en la que también ha estado la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Con un marcado perfil técnico, el evento busca ayudar a personal de ayuntamientos afectados por la dana y colegios profesionales, así como ingenieros, científicos, docentes y empresas y asociaciones para informar sobre las obras de emergencia previstas. A él han asistido varios alcaldes de municipios afectados que han recibido dinero del Gobierno para la recuperación y a cuyo paso serán necesarias obras hidráulicas como la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora.

En el evento se ha presentado un estudio del CEDEX que la vicepresidenta ha puntualizado que "estará acabado a final de año" pero del que han podido saber ya datos importantes que el 29 de octubre no se pudieron saber. "Hemos sabido que en las ramblas había 3.500 metros cúbicos de agua por segundo, cifras muy superiores a las previstas en los modelos estadísticos, con velocidades de 12 metros por segundo en cabecera", ha indicado.

En su discurso, la vicepresidenta ha enfatizado en la necesidad de la ciencia y en el peligro de un "cambio climático que se está acelerando", especialmente en la zona de Valencia. "La cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que el resto del planeta, lo que significa más evaporación y más energía para eventos más extremos", y ha avisado: "Ninguna infraestructura por sí sola es capaz de protegernos ante fenómenos meteorológicos extremos". Para ello ha pedido una buena "ordenación del territorio" así como "hacer una buena gestión de las emergencias ya que la población debe estar sensibilizada".

La vicepresidenta ha dicho que han trabajado con personal de la Generalitat en la preparación de este Plan hidráulico, pero ha confirmado que no ha invitado a la jornada ni ha avisado de su presencia al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, que ayer mismo criticó que no se hubiese avanzado en "las obras de canalización" y avisó: "El riesgo sigue siendo el mismo que el pasado 28 de octubre", dijo. "No he tenido la oportunidad de hablar con él (Martínez Mus), pero sé que sabe que estamos aquí", ha dicho la ministra de Transición Ecológica.

Al contrario que Morant, que ayer desdeñaba la necesidad de coordinación entre el Gobierno y el Consell, Aagesen ha puntualizado que esta es importante: "La relación tiene que ser buena, fluida, es importante que todas las administraciones trabajemos mano a mano. Sin consenso, las piezas no pueden salir adelante".

Aagesen se reúne a su vez hoy en Valencia con Miguel Polo, presidente de la CHJ y quien no ha hecho todavía ninguna declaración tras el pasado 29 de octubre. No está previsto que hable tampoco con los medios, pero sí deberá hacerlo como testigo ante la jueza de Catarroja que lleva la causa penal de la dana, que le citó a declarar, todavía sin fecha.