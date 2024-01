La Policía avisa de que la ciberdelincuencia y estafas por Internet siguen en auge en Alicante

La ciberdelincuencia, los delitos tecnológicos y las estafas por Internet son las modalidades delictivas que siguen en auge en la provincia de Alicante, en paralelo al mayor uso de las redes sociales.

Así lo ha explicado este jueves el portavoz de la Policía Nacional en Alicante, Cristian Plazas, al término de un encuentro del comisario provincial, Manuel Lafuente, con los medios de comunicación con motivo del arranque de 2024.

Plazas ha destacado que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con equipos especializados para afrontar las 24 horas del día este tipo de delitos y ha lanzado un mensaje a la población para que tengan precaución si son contactados a través de Internet, aplicaciones o de móvil o mensajes SMS por parte de supuestas instituciones o empresas que en realidad suplantan a las originales.

En este sentido, ha pedido no dar nunca datos personales o contraseñas y ante el menor atisbo de fraude, colgar o interrumpir la conexión y tratar de contactar con la posible entidad que ha sido suplantada.

Además de las nuevas variedades delictivas relacionadas con las nuevas tecnologías, Plazas ha advertido de que siguen vigentes viejas modalidades aunque con ligeras modificaciones para hacerlas más actuales, como los billetes tintados o el popular 'tocomocho'.

Aunque aún se está a la espera de cerrar el año 2023 y, por lo tanto, no hay datos definitivos sobre los delitos para hacer un balance, la Policía Nacional no ha detectado un aumento que pudiera ser alarmante en el número de infracciones, y preguntado por posibles casos del potente opiáceo Fentanilo, que causa estragos en otros países como Estados Unidos, Plazas ha indicado que no ha habido casos en la provincia.