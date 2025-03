El presupuesto dana supera ya los 3.000 millones de euros con el nuevo crédito de la Generalitat

El presupuesto dana para financiar los gastos excepcionales de reparación supera ya los 3.000 millones de euros. Este miércoles el Consell ha aprobado un decreto ley para obtener un crédito extraordinario de 2.364.280.000 euros en el presupuesto corriente del ejercicio 2025 que se suma a los 700 millones de euros aprobados en el año 2024.

"Este es el presupuesto dana", ha dicho la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell. Camarero ha criticado que el Gobierno de España solo haya permitido a la Generalitat endeudarse y todavía no haya dedicado ni un euro a fondo perdido para sufragar los gastos de la dana. "Seguiremos reclamando el presupuesto dana que necesitan los afectados a fondo perdido, no como deuda que es lo que nos está permitiendo el Gobierno de España", ha puntualizado.

Este decreto viene tras aprobar el pasado 4 de marzo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) la partida de 2,36 mil millones de euros del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a un 0% de interés.

La vicepresidenta ha dicho que esta línea presupuestaria permitirá al gobierno valenciano "seguir trabajando en la recuperación reconstrucción" y ha asegurado que esta "no peligra, con o sin presupuesto" ordinario para el año 2025, todavía sin fecha de presentación ante Les Corts tras la falta de un acuerdo con Vox, socio preferente del gobierno popular.

El crédito incluye una referencia a la necesidad de recurrir a un registro contable diferenciado de los gastos excepcionales que se realicen como consecuencia de la dana y una habilitación específica para agilizar la distribución de los créditos. Este crédito extraordinario se financiará con endeudamiento, incrementando el presupuesto de ingresos de la Generalitat en la aplicación ‘Préstamos a largo plazo entes del sector público’.

El Consell defiende su actuación en la dana tras la imputación a Pradas

La vicepresidenta del Consell ha dicho que el gobierno valenciano "respeta absolutamente la instrucción judicial" y ha pedido "prudencia" tras conocerse este martes la investigación a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por sus responsabilidades en la tardía respuesta ante la dana. "El auto está en una fase inicial, no es una sentencia sino el principio de aun proceso que no es firme", ha recordado.

Preguntada por si la publicación del auto hace que recaiga toda responsabilidad sobre el Ejecutivo autonómico, la portavoz se ha reafirmado en la postura de que el Gobierno central falló en la "prevención, previsión e información".

"Mantengo que hay una evidente falta de información y fallos en las agencias que dependen del Gobierno de España, igual que fallaron en los días posteriores", ha dicho Camarero. "No hicieron obras para que los cauces estuvieran limpios, no había sistemas de alerta temprano como en el barranco del Poyo, que se licitó 20 días después de la tragedia, fallaron los sistemas de alerta hidrológica y falló también Aemet que no alertó de que iban a llover 800 litros por metro cuadrado", ha especificado.

La vicepresidenta ha defendido a capa y espada la labor del president Carlos Mazón, del que ha dicho que "ha dado la cara desde el primer día y ha hecho una remodelación del gobierno" mientras "el presidente de España huyó el 3 de noviembre de Paiporta y no se le ha vuelto a ver al lado de los afectados".

Camarero ha acusado al Ejecutivo central de "premiar" a a la Delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de no ser responsable de los robos en los días posteriores a la dana por "no sacar a la Policía y la Guardia Civil". "Mientras unos premian a los responsables el president Mazón toma las medidas adecuadas para que este sea el Consell de la recuperación", ha dicho Camarero.