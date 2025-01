El PSPV denuncia que Catalá ha renunciado a comprar 400 viviendas en Valencia por tanteo y retracto

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha dicho esta mañana que la alcaldesa de Valencia ha renunciado a la compra de más de 400 viviendas por el mecanismo de tanteo y retracto, y que, además, a la compra de 265 de estas viviendas se renunció siete días después de la dana.

Sanjuán ha denunciado la "especulación urbanística" y ha recordado que "la legislatura pasada se aprobó el derecho de tanteo y retracto, que permite intervenir al Ayuntamiento cuando cualquier sociedad va a comprar un inmueble que pueda ser interesante para el Consistorio" y ha recordado que "el tanteo y retracto se aplicó para realojar a las victimas del incendio de Campanar en el edificio de Safranar".

El edil ha explicado que "hemos pedido los expedientes y hemos visto que han renunciado a comprar ocho edificios enteros con 465 viviendas. Se renunció en la avenida de Francia y en Juan Verdeguer siete días después de la dana. Fueron 265 viviendas".

Sanjuán dice que "han establecido un precio máximo que es irreal para comprar cualquier vivienda. Es una manera de justificar por falsos motivos económicos que no quieren comprar viviendas" y ha añadido que "cuanto más grande es el parque público de viviendas más difícil es especular. En unas semanas podrían haber doblado el parque publico de viviendas oficial que hoy en Aumsa tiene alrededor de seiscientas".

En opinión del edil, "esta es una muestra pequeña de los expedientes a los que hemos podido acceder. Además, hemos visto precios fuera de mercado que vamos a ver si son reales o si son una excusa para evitar el tanteo y retracto y luego acaban apareciendo allí un hotel".

Los edificios que el Ayuntamiento ha renunciado comprar y de los que el PSPV ha tenido conocimiento están ubicados en la avenida de Francia, Juan Verdeguer, calle Reina, San Pascual y calle Turia.

Sanjuán ha concluido que "Valencia es una de las ciudades que más ha encarecido la vivienda. Hoy por hoy no se puede vivir en la ciudad con el sueldo que se cobra en las ciudades. Se está echando gente de los barrios y hay gente que ganan mucho dinero, sobre todo sociedades y fondos de inversión porque no se está haciendo nada para bajar los precios de la vivienda. Porque el Ayuntamiento está con los que ganan, no con los que pierden".

Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia se señala que "todas las valoraciones con opción de ejercer el derecho de tanteo y retracto se basan en criterios y parámetros técnicos establecidos desde el año 2022 en el Ayuntamiento de Valencia por un convenio con la Generalitat Valenciana del año 2021, por tanto, se está aplicando en la actualidad la normativa que estableció la izquierda y el PSOE y que ahora no le parece correcto cuando es íntegramente suyo, y proponen que "si los socialistas no comparten estos criterios que pregunten a sus socios de Compromís que fueron los que los establecieron".

Explican que "si no se han aceptado los ocho edificios han sido por criterios técnicos y por esos mismos criterios técnicos se aceptó ejercer el derecho de tanteo y retracto en el edificio de Safranar, 131 viviendas que costaron a las arcas públicas 20.884.000 euros lo que supone que cada vivienda tuvo un valor 159.424 euros.

Ahora de las 405 viviendas que habla el PSOE al ayuntamiento le hubiera costado 98.044.168 euros, lo que supone que cada vivienda hubiera valido 242.084 euros. Es decir 100.000 euros más por cada vivienda.