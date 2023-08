Quart de Poblet (Valencia) ofrece mediación jurídica gratuita desde septiembre

Los vecinos de Quart de Poblet podrán solucionar de forma gratuita diferentes conflictos sin tener que llegar a los tribunales gracias al nuevo servicio de mediación jurídica Mediaprop que se pondrá en marcha en septiembre. La mediación es un procedimiento en el que las partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la ayuda de un profesional en mediación. En algunos casos, este profesional puede ser un abogado experto en el tema mientras que, en otras, será un especialista concreto el que dirima. El abanico es muy amplio ya que habrá abogados y especialistas en derecho civil, penal, familiar, mercantil, laboral, administrativo, escolar e incluso, en temas de delitos leves contra la seguridad vial o el patrimonio.

Este servicio amplía el ya ofrecido hasta ahora por el Ayuntamiento pero que se centraba en aspectos más concretos, sobre todo relacionados con el consumo. La mediación complementa al sistema judicial. Es decir, en ningún caso limita el derecho de acudir a la vía judicial aunque el objetivo es que no sea necesario. También es posible acudir a mediación suspendiendo la vía judicial ya iniciada. El acuerdo constituye un contrato privado entre las partes y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Si se eleva a escritura pública o es homologado judicialmente, se convierte en título ejecutivo.

El servicio se prestará en Trenquem Barreres y está financiado por la Generalitat Valenciana. Ayuda a las partes a que ellas mismas construyan un acuerdo beneficioso para ambas «porque hablando se entiende la gente». El procedimiento termina cuando las partes así lo desean, hayan o no alcanzado el acuerdo. «No se trata de que haya un ganador y un perdedor, sino que ambas partes ganen y queden satisfechas». La mediación previene conflictos más profundos y, en caso de no llegar a acuerdo, no se cierra otra vía de resolución de conflictos como puede ser el arbitraje o el procedimiento judicial.

Además, se realizan sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación intrajudicial y extrajudicial, a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y entidades mediadoras de la Comunidad Valenciana, y en todo caso del Servicio de Orientación y Mediación del Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana.

El servicio de Mediación se ofrecerá en la oficina Mediaprop de Quart de Poblet que se ubica en edificio Centro Social Intergeneracional Trenquem Barreres en la calle María Zambrano.

Para disfrutar de este servicio habrá que pedir cita previa en el correo mediaprop@quartdepoblet.org y explicar brevemente el caso para que derivar al profesional adecuado. Cuando se haya notificado la cita el servicio se ofrecerá los miércoles de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.