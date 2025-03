La realidad de la dana cinco meses después: "Solo se han reparado el 40 por ciento de los ascensores"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha presentado este viernes el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana

Durante la pormenorizada exposición de la situación ha recordado las principales cifras en la que ha dejado la dana del pasado 29 de octubre a buena parte de la provincia de Valencia. Esta fotografía ha servido para resaltar datos que quizás habían quedado en un segundo plano por la crueldad de las cifras de las personas fallecidas (227) o damnificadas.

Gan Pampols ha recordado que 117.000 personas recibieron atención médica en los días posteriores de la dana y que se rescató a 37.000 personas, "eso no es inacción", ha defendido.

El vicepresidente segundo ha puesto de manifiesto que cinco meses después solo un 40 por ciento de los ascensores han podido ser reparados, por lo que quedan 6.000 pendientes. "Falta material, los ascensores no se compran, hay que ajustarlos" y ha advertido de que el precio de los mismos sigue subiendo. Esta situación, ha indicado, ha obligado a que haya que empezar a pensar en realojos.

Mazón y su Consell durante la presentación del pan de reucperación Agencia EFE

"Ya ha arrancado el plan de recuperación y trabajamos en nuevos perfiles de expertos porque tiene que transformar un plan en un programa. Pagaremos donde lleguemos. La recuperación es una evidencia. La propuesta marco se propondrá en junio y se llama Endavant". El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha comenzado su intervención felicitando a Gan Pampols por el trabajo realizado, "es riguroso y el Consell lo asume". Se trata de un análisis que cuantifica el análisis de lo sucedido y que proporciona "información aséptica".

Ha defendido la necesidad de acometer actuaciones basadas en el criterios técnicos, "el Estado no puede fallar". Ha afirmado además que el Consell ha llevado a cabo el mayor despliegue de recursos de su historia, 1.820 millones de euros han sido movilizados hasta ahora. En este sentido, ha recordado la falta de financiación que padece la Comunitat Valenciana. "Nos hemos ido adaptando, estamos elaborando un plan de reconstrucción y apostamos por la estabilidad presupuestaria, gracias al acuerdo alcanzado por Vox".

El jefe del Consell ha insistido que este trabajo es una base firme y sólida para avanzar, reconstruir y salir adelante. "Trabajar en mesas preparadas no es entendible".

Ha pedido, por tanto, cooperación de "todas las instituciones". "Si el miedo amenaza cada vez a los vecinos cuando llueve de manera torrencial, todos estamos fracasando".

Además, ha dicho que la acción puede y debe ser más ágil y fluida. "El objetivo es la recuperación social y anímica".

Si no se remedia pronto esto lo pagarán nuestros hijos, no tenemos ayudas a fondo perdido. "Querer y saber es importante, pero poder con todo, es otra cosa". Así, ha vuelto a ofrecer la lealtad institucional y apelar al apoyo de todos. "Sin diagnóstico no podíamos avanzar".

Mazón ha reivindicado que ha presentado presupuestos, "el pueblo valenciano es el pueblo español y hoy nos necesitamos".