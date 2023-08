Rovira: "Lo que me resulta curioso es que en la universidad se imparta filología catalana"

El conseller de Educación, Universidades y Ocupación, José Antonio Rovira, ha intentado este jueves no pisar ningún charco en lo que al valenciano se refiere. "No soy lingüista", insiste, pero sí tiene dos cuestiones muy claras. En la Comunitat Valenciana "se habla valenciano" y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie". Por tanto, ha dicho: "Que cada uno utilice el valenciano que estime conveniente".

Además, ha destacado que le resulta "extraño" y "curioso" que las universidades valencianas tengan departamentos de Filología catalana, cuando "la lengua nuestra es el valenciano", y preguntado sobre si como titular de Universidades va a promover un cambio de denominación, ha señalado que no lo sabe y que lo estudiarán.

Rovira se ha pronunciado así en rueda de prensa preguntado sobre un mensaje publicado- y que ha retirado- en redes sociales de la Conselleria de Agricultura que dirige José Luis Aguirre, de Vox, escrito en un valenciano no normativo, sobre lo que ha dicho que "no es un experto en cuestiones lingüísticas".

Preguntado sobre si estaría dispuesto a dar una indicación al resto de Consellerias para que cumplan las normas de la AVL, entidad estatutaria, ha indicado que de su departamento no depende la AVL, sino que lo que depende es la formación del valenciano, y que no es competencia suya entrar en esa cuestión.

Ha afirmado que "se entiende" que las Consellerias tienen que cumplir el Estatuto de Autonomía, si bien se ha preguntado "por qué no va a tener" un conseller "la libertad de poder elegir sus normas", y ha considerado si es que "la libertad solo se puede aplicar en un sentido y no en todos".

El Consell del PP "cree que nuestro idioma se llama valenciano, y punto", ha resaltado el conseller de Educación, quien ha manifestado que el valenciano debe ser "una riqueza cultural" que una a todos los valencianos, no que los separe ni los divida.

Respecto a si habla valenciano, ha indicado que lo entiende y lo lee "perfectamente", pero de donde es él, Alicante, "no es el idioma habitual", si bien tiene unos amigos en un pueblo y cuando va sin darse cuenta se "arranca" a hablarlo, pero en público "normalmente" no lo hace.

Rovira ha insistido en que tiene entre sus competencias la enseñanza de la Política Lingüística, y mientras sea conseller intentará "que aquí se enseñe valenciano".