Puig acuerda con Armengol la denominación "catalán/valenciano" en el Congreso de los Diputados

El pasado jueves, solo 24 horas después de haber sido elegida presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, anunciaba que iba a permitir en la Cámara baja el uso de las lenguas cooficiales, haciendo referencia al catalán, euskera y gallego. El Gobierno valenciano tardó otras 24 horas en reaccionar, y anunció la aprobación de una declaración institucional en el próximo pleno del Consell para exigir que el valenciano "tenga el mismo estatus de oficialidad que el resto de lenguas cooficiales del Estado".

Además, el Gobierno formado por PP y Vox critica que se "usen las lenguas para dividir" en el Congreso de los Diputados, una Cámara en la que, según la Generalitat, no es necesario el uso de las lenguas cooficiales, puesto que este ya está aprobado en el Senado, el espacio destinado a representar a los distintos territorios de España.

El mismo viernes, el expresidente de la Generalitat valenciana y actual secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, acordaba con Armengol añadir a la denominación "catalán", la de valenciano, para que esta última lengua se encuentre en igualdad de condiciones. Así lo ha anunciado hoy Puig, quien se ha felicitado de que, "por primera vez desde 1834, año en el que se creó el Congreso", se vaya a poder hablar valenciano en esta Cámara.

Puig ha explicado que Armengol se mostró partidaria de su propuesta, que será presentada oficialmente en el Congreso, donde se tendrá que votar. A falta de especificar algunos detalles, como si será necesaria la modificación del reglamento, el exjefe del Consell ha dado por hecha la aprobación de la medida.

Según ha explicado, esta denominación aparecería junto a la de catalán, al igual que actualmente está establecida en el Comité Europeo de las Regiones.

En cualquier caso, Puig ha exigido al Consell que no dé pasos atrás en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y ha subrayado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es una institución "despolitizada". "No se puede jugar con la convivencia", ha advertido, ya que ha augurado que "la confrontación solo perjudicará al valenciano". Por ello, ha pedido al Consell que no abra "viejas heridas" ni una "batalla cultural" con el uso de la lengua.

Además, se ha preguntado si "van a defender la lengua los que no la utilizan", al ser cuestionado por las críticas del PP a Armengol por abrir "una guerra de la lengua" permitiendo el uso de todas las oficiales en el Congreso.

Puig, que ha subrayado que la de este lunes es una comparecencia con preguntas -"como es la lógica democrática", ha dicho- frente a la del pasado viernes del Consell, donde no se aceptaron, ha señalado que no conoce a "muchos senadores del PP" que utilicen el valenciano en la Cámara Alta y ha recordado que en las instituciones europeas se usan más de 25 lenguas "y no hay ningún problema".

También ha afeado que la vicepresidenta segunda, la 'popular' Susana Camarero, pronunciara una declaración institucional que se aprobará en el primer pleno del Consell de septiembre, ya que "no es tan costoso" hacerlo sin tener que anunciarla antes.

Respeto e igualdad de trato para el valenciano

Además de la ya mencionada declaración institucional realizada el pasado viernes, el PP registró una proposición no de ley en Les Corts exigiendo “respeto e igualdad de trato para el valenciano”, tras los anuncios de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las lenguas cooficiales "en las que se excluye el valenciano".

El síndic del Grupo popular, Miguel Barrachina, anunció la presentación de esta iniciativa y señaló que existe "una legalidad única en España y en la Comunitat Valenciana que dice que el valenciano es una lengua oficial en nuestra tierra y por tanto reclamamos el mismo trato que al resto de lenguas cooficiales".

"Esa legalidad fue atropellada ayer en el Congreso de los Diputados, y previamente por un ministro, cuando se solicita a la Unión Europea el uso del resto de lenguas cooficiales y se excluye al valenciano, y cuando se habla que en el parlamento nacional se podrá intervenir en el resto de lenguas cooficiales y se excluye al valenciano”, ha destacado.