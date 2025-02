Los socialistas valencianos no descartan presentar una moción de censura contra Mazón

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha pedido que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparezca en la Cámara para explicar "la verdad" de lo que hizo la tarde de la dana, "mientras su pueblo se estaba ahogando", y ha afirmado que no descartan presentar una moción de censura.

Muñoz ha señalado este jueves que han solicitado la comparecencia de Mazón y un pleno específico para que explique las "mentiras" en las que basa su "supervivencia política", mientras que preguntado sobre si se plantean una moción de censura ha dicho que no van a descartar "nunca nada" ni "ninguna posibilidad".

El dirigente socialista ha considerado que el PP "se está equivocando" al acusar de mentir a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, cuando "aquí el único mentiroso" y "el único que ha faltado a la verdad desde el primer minuto" es el president.

La ciudadanía "está harta, está cansada y no resiste más a un president mentiroso que no dio la cara en su momento", ha aseverado Muñoz, quien ha insistido en que Mazón debe dimitir y ha acusado al PP de estar "cayendo en la indignidad".

Ha afirmado que si los diputados del grupo popular de Les Corts tuvieran "un mínimo de dignidad" votarían a favor de esta comparecencia, aunque "la llave" para que se aprueba la tiene Vox, a quien ha pedido "que deje de sostener" a Mazón y ha considerado que sus votantes no estarán "muy contentos" con el apoyo "incondicional" que dan al president.

A su juicio, ningún partido se debería negar a que Mazón vaya a Les Corts a dar explicaciones en la sede de la soberanía popular sobre sus versiones de lo que hizo la tarde de la dana, después de haberse "desmentido a sí mismo", y a responder a varias preguntas.

Entre ellas, ha afirmado, debe decir si efectivamente se fue a una comida al restaurante El Ventorro, con quién comió allí y qué hizo entre las 17:45 y las 20:28 horas cuando dice que llegó al Centro de Emergencias, un lapso de tiempo en el que "estuvo ilocalizable y en paradero desconocido", como si fuera "una suerte de delincuente".

"En el momento clave en que centenares de personas se ahogaban" Mazón "no estaba en el Cecopi ni habló con nadie" según las llamadas que ha contado, ha afirmado el síndic socialista, quien ha augurado que lo próximo que dirá Mazón es que estaba en el Centro de Emergencias antes de las 20:28 horas pero no se integró en el Cecopi porque no formaba parte de él.

El síndic socialista ha asegurado que la ciudadanía "está harta, está cansada y no resiste más a un president mentiroso, que no dio la cara en su momento" y que al menos debe comparecer en Les Corts para que "dé la cara, diga la verdad y en última instancia dimita".