Test solo para valencianos: comprueba cuánto sabes sobre Valencia con estas preguntas

Por muchas legislaciones en materia de educación que se vayan sucediendo a lo largo de los años, ninguna puede igualar el nivel de conocimientos y enseñanzas vitales que el trajín diario aporta a una persona. No nos referimos a asignaturas fundamentales, sino a saberes del día a día, a los hábitos, tradiciones y modos de proceder en compañía. Dejó escrito el poeta en la conciencia compartida aquello de que "se hace camino al andar", y cuánta razón tenía, si es el proprio trasiego vital, en los momentos compartidos con amigos y semejantes cuando adquirimos mayor experiencia.

Fuera del plano intelectual, tan importante es saber resolver una función logarítmica como dar siempre los buenos días al vecinos, sujetar la puerta a quien entra o conocer de verdad el lugar donde residimos o en el que nos hemos criado. Las nuevas tecnologías han provocado que muchas personas pasen la mayor parte del tiempo recluidos en su propia casa, sin interactuar con el entorno. Cada vez más jóvenes viven como los ermitaños, encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

La Comunidad Valenciana es y ha sido históricamente uno de los centros neurálgicos de España. Ya sea en materia de gastronomía, cultura o comercio, la región siempre ha tenido mucho peso. Se trata de un territorio con características únicas, incluso una lengua propia, y sobre el que existen muchos estereotipos, probablemente por ser una de las zonas más conocidas internacionalmente.

Más allá de las paellas, las fallas o las playas, la Comunidad Valenciana es muy diversa, y cualquiera que verdaderamente la conozca puede dar cuenta de ello. Tierra pródiga de sol y huerta, Valencia alberga secretos y parajes increíbles, aunque menos sonados fuera de ella. No existe un 'decálogo del buen valenciano', pero de haberlo, seguro que la persona que se jacto de ser de Valencia debería ser capaz de responder correctamente estas preguntas.

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya pasado tiempo de su vida en Valencia debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les retirará el acceso a la Tomatina ni ninguna otra fiesta. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general valenciana, comenzamos.

Historia. ¿Por qué cuando alguien se encuentra despistado se dice que está "en la Luna de Valencia"?

Geografía. ¿Cómo se llamaba la región de Valencia para los romanos?

Ciencia. ¿Qué dos idiomas hablan las ballenas beluga que trasladaron este año al Oceanogràfic desde Ucrania?

Cine. ¿En qué municipio valenciano rodó Almodóvar la película de 'Dolor y gloria'?

Música. ¿Cuál fue la carretera más famosa de la 'Ruta del Bakalao' de los años 80-90?

Gastronomía. ¿Qué postre valenciano preparado a base de calabaza se elabora tradicionalmente durante Semana Santa?

Historia. ¿Por qué cuando alguien se encuentra despistado se dice que está "en la Luna de Valencia"? Antiguamente, la ciudad de Valencia contaba con una muralla cuyas puertas se cerraban cuando caía el sol. Si alguien se despistaba y no llegaba a tiempo, debía pasar la noche fuera, a la luz de la Luna, de ahí el curioso origen de esta expresión.

Geografía. ¿Cómo se llamaba la región de Valencia para los romanos? El topónimo 'Valencia' deriva del nombre que le dieron los romanos cuando la fundaron entorno al siglo II a. C., que la conocían como "Valentia Edetanorum".

Ciencia. ¿Qué dos idiomas hablan las ballenas beluga que trasladaron este año al Oceanogràfic desde Ucrania? Estos curiosos cetáceos marinos fueron trasladados este mismo año desde el delfinario Nemo en la ciudad de Járkiv. Su adaptación fue lenta y costosa, y los biólogos lo atribuyeron a que, al haberse criado entre delfines, las belugas ucranianas imitaron su forma de comunicarse. Poco a poco se han ido adaptando, y se podría decir que ya hablan prácticamente tanto 'delfín' como 'ballena'.

Cine. ¿En qué municipio valenciano rodó Almodóvar la película de 'Dolor y gloria'? El largometraje, estrenado en 2019, fue filmado en gran parte en las cuevas-vivienda en Paterna, un pueblo al oeste de la capital valenciana.

Música. ¿Cuál fue la carretera más famosa de la 'Ruta del Bakalao' de los años 80-90? La 'Ruta del Bakalao' o 'Ruta Destroy' concentró a muchos amantes de la música techno en varias discotecas cerca del área metropolitana de Valencia, especialmente en la carretera de El Saler o CV-500. Algunos de los locales más conocidos fueron Barraca, Spook Factory, Puzzle, Espiral o el mítico NOD.

Gastronomía. ¿Qué postre valenciano preparado a base de calabaza se elabora tradicionalmente durante Semana Santa? Se trata del arnadí, cuyos principales ingredientes son la calabaza, la harina de almendra y el azúcar. Es uno de los púdines más antiguos de España, y se suele adornar con almendras clavadas por toda su superficie.

