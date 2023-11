El tiempo para el Maratón de Valencia: las tres condiciones meteorológicas que lo convierten en el "unicornio soleado"

Diciembre podría ser en cualquier otra ciudad europea un mal mes para echarse a la calle a correr. Pero Valencia es otra historia. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la AEMET esperan que el domingo la prueba se celebre sin lluvia, sin apenas viento y que la temperatura con la que corran los atletas de elite esté entre los 6º C y los 9º C, unas condiciones que el director de la carrera, Juan Botella, definió como "un unicornio soleado".

El también gerente de la SD Correcaminos ha explicado en un mensaje en la red social X que "diciembre suele ser un mes propicio para correr 42,195 kilómetros en Valencia" pero ha remarcado que "cada año hay una mañana de meteorología perfecta, un unicornio soleado, sin viento, de 6 a 10 grados para la élite y un máximo de 12 grados para el resto y con una humedad por debajo del 50%".

"El domingo el Maratón Valencia tendrá ese día", ha augurado. El lunes desde la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana (AEMET) ya apuntaron que para esta 43 edición de la prueba habría "unas condiciones meteorológicas favorables con poco viento y ambiente frío y seco".

La agencia preveía entonces una temperatura de 6,7º C en la salida pero con los datos de este jueves creen que podría ser de 6º C y que cuando lleguen los atletas de élite a la meta, el termómetro no habrá alcanzado los 9º C. De hecho, la previsión es que cuando acaben los últimos atletas populares no se hayan superado los 16º C.

Desde que en 2011 la prueba se trasladó a otoño, la temperatura a la hora de la salida ha oscilado entre los 13 grados de las ediciones de 2012 y 2014, cuando aún se disputaba a mitad de noviembre, a los 6,5 grados de 2020, ya con el actual calendario del primer domingo de diciembre.

La previsión de la AEMET es que la edición de 2023 sea una de las más frías si no la que más pero desde la agencia también recuerdan que para los corredores "disfrutar de un día de viento flojo y humedad baja suele ser una situación favorable".