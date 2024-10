El TSJCV admite el recurso del Ayuntamiento de Valencia por la falta de caudal a l'Albufera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento de València contra la falta de aportación de caudales hídricos al lago de l'Albufera.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la Sala había pedido previamente alegaciones a la Abogacía del Estado y a la representación legal del Ayuntamiento.

Aunque el abogado del Estado se opuso a la admisión, la Sala ha atendido finalmente las alegaciones del Ayuntamiento y ha admitido a trámite el recurso, han informado las mismas fuentes.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, se deja constancia de que el abogado del Estado, en representación de la CHJ, pretendió que la Sala otorgase validez a la justificación aportada por el jefe de la oficina de planificación hidrológica, que afirmaba que habían sido aportados los caudales exigibles.

El Ayuntamiento se opuso a esta pretensión por considerar que el debate acerca del cumplimiento o no por parte de la Confederación, de la aportación de caudales previstos en la normativa del Plan Hidrológico, no constituye una cuestión que haya de resolverse previamente (es decir, a través de la admisión o no del recurso), sino que constituye el fondo del recurso.

La Sala finalmente hace suyo el razonamiento del Consistorio, admite el recurso y anuncia que prosigue con las actuaciones en una decisión contra la que ya no cabe recurso alguno.