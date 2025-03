Última hora temporal Valencia y Castellón: desalojan casas cercanas al río en Les Coves de Vinromà

El Ayuntamiento castellonense de Les Coves de Vinromà, donde el lunes se registró el récord de precipitaciones en la provincia con 258,4 l/m2, ha pedido a los vecinos que desalojen las masías más cercanas al río Cuevas de San Miguel ante la posibilidad de que puedan verse inundadas.

Así lo ha explicado a EFE la alcaldesa del municipio, Irma Povedano, quien ha destacado que para esta tarde-noche y mañana se esperan lluvias muy fuertes, por lo que el río y los barrancos que rodean la localidad podrían "llegar tan llenos como ayer o mucho más llenos".

Povedano ha explicado que ayer empezó "lloviendo bien", pero sobre las 18.00 horas "descargó una tormenta muy fuerte que anegó calles, algunas casas se inundaron y las calles estuvieron dos horas con agua porque los sumideros no daban abasto para tragarla".

Para las próximas horas, según la alcaldesa, "puede que llueva justo aquí o diez kilómetros más arriba", pero en cualquier caso "podemos tener inundaciones en la parte baja del pueblo y se recomienda a los vecinos no utilizar el coche si no es necesario, no cruzar zonas inundables y proteger las casas del posible agua que pueda entrar de la calle".

La previsión de cara al miércoles empeora, por lo que las medidas de prevención también se han ido incrementando.

La Conselleria de Sanidad ha informado de que, ante el nivel de emergencia actual debido a las condiciones climatológicas, se suspenden las citas médicas programadas durante la tarde de este martes y todo el miércoles, a excepción de las oncológicas, diálisis y cirugías con ingreso, siempre que sea posible el desplazamiento.

Las citas suspendidas serán reprogramadas a la mayor brevedad, añaden desde Sanidad.

La actividad ordinaria que se ve afectada corresponde a las citas de consultas, pruebas médicas y cirugía sin ingreso en los centros de Atención Primaria, centros de Especialidades y hospitales de las provincias de Castellón y Valencia, así como de los Departamentos de Salud de Dénia y Alcoy.

Asimismo, se mantiene la atención 24 horas en puntos de atención continuada y en las urgencias hospitalarias.

Colegios cerrados

Un total de 1.636 centros educativos de 178 municipios de la Comunitat Valenciana han suspendido este martes las clases por el temporal de lluvias. según ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

De ellos, 88 centros pertenecen a 42 municipios de la provincia de Alicante; 1.358 a 69 localidades de Valencia y 190 a 67 municipios de Castellón.

En cuanto al número de alumnos afectados han sido un total de 421.148 estudiantes: 292.250 en la provincia de Valencia, 88.738 en Castellón y 40.160 en Alicante.

El conseller ha señalado asimismo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que algunos ayuntamientos han decidido que no haya clase hoy y mañana, entre ellos la ciudad de València, mientras otros irán tomando decisiones en las próximas horas.

Refuerzo en bomberos

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia de Valencia (CPBV) tiene activado desde este lunes el Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas ante las lluvias y pide a la ciudadanía prudencia y evitar desplazamientos innecesarios.

El operativo está reforzado con cerca de 50 personas diarias más entre bomberos profesionales, voluntarios, unidades de mando y personal del centro de comunicaciones y control, que se añaden a la plantilla habitual para hacer frente a cualquier incidencia que se pudiera producir, informa la Diputación.

El Consorcio tiene en marcha además un dispositivo especial de vigilancia de cauces y barrancos, formado por bomberos, brigadas forestales del Consorcio (BRIFO) y bomberos forestales de la Generalitat, con 70 personas distribuidas por toda la provincia.

En total, están movilizados alrededor de cerca de 250 efectivos diarios, ya que el dispositivo habitual oscila entre los 115 y los 120 profesionales, a los que hay que sumar 50 del refuerzo y 70 del dispositivo de vigilancia de cauces y barrancos.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que sigue la evolución del temporal en la provincia, ha hecho un llamamiento a la ciudadana a "la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no acercarse a ríos y barrancos".

Mompó, que esta mañana se ha reunido con los portavoces de la Diputación para trasladarles la información, ha visitado el pantano de Forata junto a la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y los alcaldes de Yátova y Macastre, donde ha comprobado que la situación es de "absoluta normalidad" aunque ha recordado que estamos en alerta naranja y los modelos indican que "lo peor podría llegar a partir de esta tarde".

Además, ha explicado, las Emergencias de la Diputación, así como otras áreas fundamentales en esta situación de lluvias como es la de Carreteras, "están movilizadas y coordinadas para actuar ante cualquier incidencia".

"La respuesta preventiva es esencial ante la adversidad meteorológica", ha esgrimido, al tiempo que ha resaltado la "respuesta inmediata que está dando el área de Carreteras con la reapertura de carreteras que se han visto perjudicadas como CV-383 entre Cheste y Loriguilla".

"La corporación está al lado de los municipios para afrontar este episodio climatológico", ha asegurado.

Por su parte, el diputado de Emergencias y presidente del CPBV, Avelino Mascarell, ha explicado que el operativo de refuerzo de Bomberos "está activo desde ayer y continuará mientras el nivel de alerta lo aconseje". "Tratamos de adelantarnos a cualquier incidencia y de momento todo está transcurriendo con normalidad".

Bonaire adelanta la hora de cierre

El centro comercial Bonaire de Aldaia, que todavía mantiene comercios sin abrir por las inundaciones del 29 de octubre que asolaron las instalaciones y sus alrededores, cerrará este martes a las 19 horas con motivo de las fuertes lluvias previstas, han confirmado fuentes de la propiedad.

En un mensaje en su página web, el centro comunica que permanecerá cerrado a partir de las 19 horas, tres horas antes del horario habitual de los comercios, que cierran a las diez de la noche.

La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Aldaia ante la situación de emergencia por lluvias en la provincia de Valencia establecida por la Generalitat tras las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que sitúa a la Comunitat Valenciana en alerta naranja (riesgo importante), por el temporal que afectará especialmente este martes al litoral norte de Alicante y al interior sur y litoral sur de Valencia, con precipitaciones en 12 horas de 100 litros por metro cuadrado.

También se recogerán esas cantidades en el interior de Castellón, según las previsiones de la Aemet. En 24 horas podrán alcanzarse en esa zonas acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado.