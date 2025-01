La visita de Sánchez a Valencia no convence a los alcaldes del PP: «Es un lavado de imagen»

La nueva inyección económica anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia solo ha satisfecho a los alcaldes socialistas.

Para los del PP, Sánchez solo trata de lavar su imagen. De los 2.200 millones anunciados por Sánchez, que servirán a los Ayuntamientos para sufragar el cien por cien de los daños municipales, no se ha tenido en cuenta que lo urgente «es ayudar a los vecinos, que no entienden que las ayudas no hayan llegado». De la partida anunciada, 1.700 millones son para infraestructuras y otros 500 para los daños acreditados en el ciclo integral del agua.

Así lo expresaron la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de Algemesí, José Javier Sanchís, dos de los 28 municipios que se encuentran todavía en nivel 2 de emergencia, al concluir la reunión con el presidente.

Se cumplían 81 días desde su últimavisita a Paiporta, donde fue increpado por una multitud de vecinos indignada.

Tanto Folgado como Sanchís relataron que la reunión fue más un «lavado de imagen» que un encuentro donde plantear reivindicaciones. «Ha sido una puesta en escena del Gobierno, donde se nos ha expuesto un monólogo-decálogo de futuras respuestas».

De hecho, ahondaron en la desigualdad sufrida con el resto de alcaldes y alcaldesas, lamentando que solo estuviera «un tercio» de los municipios afectados. «La DANA no tiene colores ni fronteras, por lo que las respuestas han de ser para todos iguales y a la vez, singulares».

Sin embargo, para los alcaldes socialistas la reunión fue productiva, aunque también trasladaron al presidente del Gobierno la necesidad de acelerar las ayudas.

Sánchez prometió ayer que el Gobierno central asumirá el cien por cien del coste de la reconstrucción de las infraestructuras dañadas en los municipios, ya que hasta el momento solo se contemplaba asumir el 50 por ciento.

Esto significa que se añaden 1.350 millones más a los recogidos en las ayudas previstas por el Gobierno de España, donde se incluye la actuación en un centenar de centros administrativos, 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos o 16 mercados y lonjas, entre otras infraestructuras municipales.

El enfado por la visita de Sánchez a Valencia tuvo otro protagonista. Desde Fitur, el certamen de turismo que se celebraba en Madrid, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, aseguró que «en cualquier país democrático» sería una «deslealtad institucional» que un presidente del Gobierno visite una autonomía sin avisar a su presidente, «más aún en las actuales circunstancias». Añadió que la deslealtad «no es solo al presidente, sino a todos los valencianos».

[[H2:«¿Y los colegios?»]]

Mazón incidió en que las ayudas llegan «tarde y mal» e insistió en reclamar las ya prometidas a la Comunidad Valenciana. Solicitó también inversiones estatales para colegios, centros sanitarios, de mayores y centros de día. «¿Vamos a tener que pagar los valencianos la reconstrucción de toda nuestra infraestructura social?».

La Consejería de Educación estima que el daño en los centros escolares y equipamientos de su departamento asciende a 1.130 millones de euros. En infraestructuras, por ejemplo, el Gobierno ha calculado que la primera factura suma 300 millones de euros. Se trata además de actuaciones que se han tenido que ejecutar de urgencia para devolver la movilidad a los municipios de la dana.

Mazón reiteró su sorpresa al confirmar que la agenda de Sánchez no recogía la visita de las localidades afectadas.

Sánchez se limitó ayer a presidir una reunión interministerial en la sede de la Delegación del Gobierno donde, por precaución, se organizó un importante dispositivo de seguridad.

El cordón policial era tan amplio que apenas se oyeron los gritos de decenas de personas. Unos le mostraron su apoyo y otros le exigieron su dimisión.

De hecho, inquirido por si tiene previsto desplazarse en algún momento a la zona más damnificada, indicó que «ya habrá momento de visitar los municipios», e insistió en que ahora es el «momento de la gestión, no de la foto».

Por ahora, su compromiso con los alcaldes y alcaldesas es que este tipo de encuentros se vayan repitiendo, que tengan una periodicidad, que no especificó, para que el Gobierno de España pueda ir «de la mano» de los ayuntamientos en la reconstrucción.

Por su parte, agentes sociales, sindicatos y patronal, con los que se reunió posteriormente, reclamaron más «coordinación» de las administraciones para proteger a los ciudadanos afectados.

Visita al Ejército en el Cuartel de Bétera

►El presidente concluyó su visita a Valencia tras conocer a las unidades del Ejército, que colaboran tras las inundaciones de la DANA en la ayuda y reconstrucción y el material de apoyo, y que están en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera. Se desplazó al Cuartel Terrestre acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, para visitar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que colaboran en las tareas de reparación de los daños por las riadas.