Vox amenaza con vetar los Presupuestos pactados con el PP si no hay más rebajas al valenciano y sindicatos

Vox no apoyará los Presupuestos de la Generalitat para 2025 si no se aceptan los recortes en las subvenciones a los sindicatos y a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) que propondrá por la vía de enmiendas y que, según afirman, ya han pactado con el Consell.

Así lo ha planteado el síndic de la formación en Les Corts, José María Llanos, quien ha precisado que una cosa es el proyecto de presupuestos que se ha presentado en Les Corts, que "está negociado", y otra cosa las enmiendas, "que también están negociadas", ha precisado.

Estas enmiendas recogerán, entre otras cosas, la reducción en un 30% de las subvenciones a los sindicatos y hasta un 50% a la AVL; la retirada de todas las tasas "verdes" o la participación activa de Vox en la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la dana del pasado 29 de octubre.

En este sentido, Llanos ha manifestado que "si no se acepta lo que ha sido fruto de una negociación, no se apoyarán los presupuestos".

Sobre la exigencia por parte de Vox de una partida para la expulsión de inmigrantes, el síndic ha dicho que cree que fue el portavoz nacional del partido, José Antonio Fuster, el que hizo "algún comentario al respecto". En todo caso, ha señalado que "si hay que destinar unas partidas para la expulsión de los no menores a sus países de origen, de los menores con sus padres o de los que están irregularmente en nuestro territorio, habrá que destinarlo". "Siempre será mucho mejor para el bolsillo de los valencianos que mantener a los ilegales en nuestro territorio", ha apuntado.

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que los presupuestos empiezan ahora su tramitación y que él todavía no ha visto las enmiendas de ningún partido, por lo que las mirarán y si pueden mejorar el presupuesto, las aceptarán.

"No puedo decir, como dicen otros, si podremos cambiar, aceptar todo o si está todo pactado o no", ha manifestado, pero sí ha avanzado que para poder hacer políticas sociales ambiciosas, como en su opinión plantean estas cuentas, "en otras partes habrá que apretarse el cinturón".

"Si se lo tienen que apretar los sindicatos, si se lo tiene que apretar la Acadèmia Valenciana de la Llengua o cualquier otra institución, también lo haremos", ha afirmado.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha añadido que no le inquieta "la amenaza de Vox" porque, a través de las enmiendas parlamentarias, "se mejorará, modificará y se harán aquellos cambios que requieran" las cuentas del Gobierno valenciano.

"No me inquieta la amenaza de Vox, hay un proceso parlamentario donde habrá enmiendas, unas se aprobarán y otras no. Están dentro de proceso de aprobación de los presupuestos todas las peticiones o inquietudes de cualquiera de los grupos parlamentarios que forman parte de Les Corts", ha señalado.

Según Camarero, "este Gobierno ha conseguido algo que a la izquierda le pone muy nervioso, llevar un Presupuesto. Hemos visto cómo se ha podido pactar con Vox llevar ese presupuesto a Les Corts porque ha habido voluntad, compromiso y capacidad de negociación para llevarlo". A su juicio, "lo importante es que en el presupuesto que se ha llevado a Les Corts, todo aquello que tenga que tramitarse a través de enmiendas parlamentarias, vamos a dar el respeto que se merecen. Por lo tanto, a través de las enmiendas se mejorará, se modificará y se harán aquellos cambios que requiera el presupuesto".

"Pero lo importante es que contamos con un proyecto presupuestario, que está ya en debate, que vamos a presentar los consellers a partir del próximo lunes y ahí detallaremos cada una de nuestras partidas", ha subrayado.

Según la portavoz del Consell, "estamos en un momento de extraordinaria situación y con una dana que nos obliga a prestar especial atención a todas estas cuestiones, por lo tanto es verdad que estos presupuestos necesitarán esos ajustes necesarios". También precisarán, ha dicho, "que todo el mundo ponga de su parte para poder llegar a esa recuperación, a esa reconstrucción, a esas ayudas que necesitan las zonas afectadas, sobre cuando contamos con un presupuesto con cero ayudas del Gobierno de España".

"Recuerdo que ha dado cero euros al Gobierno de la Generalitat a fondo perdido y lo único que nos permite es endeudarnos", ha indicado.

Ha insistido en que la "buena noticia" es que "desde la semana pasada hay unos presupuestos que se van a negociar. Es verdad que parece que a la izquierda le inquietan, le descolocan y le ponen nervioso porque su inacción y su único objetivo desde hace ya cinco meses es intentar rascar votos y tener rédito electoral, cosas que en las encuestas no les acompañan".

"No les viene nada bien que en este Gobierno, que está trabajando desde el primer día para ayudar a los afectados, hayamos presentado unos presupuestos para esa reconstrucción y para seguir la hoja de ruta que lleva en el último año y medio".