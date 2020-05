Brasil supera a España en número de muertos

Su curva está en ascenso libre y el número de muertos y de infectados no deja de crecer. Si esta semana Brasil superaba en 300 muertos los fallecidos diarios en Estados Unidos (el país más afectado por la pandemia del mundo), Brasil cierra la semana entrando en el ránking global de los países con más fallecidos por covid-19.

Esta madrugada el ministerio de Sanidad brasileño ha presentado los datos diarios del coronavirus en Brasil: en las últimas 24 horas, el país iberoamericano ha registrado 1.124 muertos más. Con esta elevada y preocupante cifra, Brasil alcanza los 27.878 fallecidos. Supera así a España en número de muertos (27.121) y se coloca en la quinta posición de países con más decesos del mundo por covid-19.

Asimismo, los datos de infectados de Brasil están al alza. En un solo día se han registrado 26.928 contagios, todo un récord de positivos en coronavirus en un solo día. En total, en Brasil hay 465.166 personas que se han contagiado de este nuevo virus que ha puesto en jaque al mundo.

Según informa Europa Press, Sao Paulo continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país ya que ha concentrado el mayor número de fallecidos por el coronavirus, con un total de 7.275 hasta este viernes y 101.556 contagios. Tras él, se encuentra Río de Janeiro con 47.953 casos confirmados y 5.079 muertes, según ha recogido por Agencia Brasil.

Tampoco ayuda, no obstante, que el presidente del Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no siga las recomendaciones para contener el virus. No solo no mantiene la distancia de seguridad ni lleva mascarilla, acude a lugares masificados y recomienda el uso de la hidroxicloroquina (no recomendada por la OMS) para tratar a los pacientes de covid-19.

De esta forma y según los datos que ofrece la Universidad Johns Hopkins, Brasil se ha consolidado como el quinto país con mayor número de muertos a causa del coronavirus a nivel global. En primer lugar, se mantiene Estados Unidos, con más de 102.000 fallecidos; Reino Unido, con 38.243; e Italia y Francia, con más de 33.000 y 28.000 fallecimientos, respectivamente.