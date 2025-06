'1936' y 'Orlando' triunfan en los IV Premios Godot

'1936' y 'Orlando' han sido las ganadoras de los IV Premios Godot, celebrados anoche lunes en el Teatro Pavón de Madrid, donde Carmen Werner y los organizadores de la primera huelga de actores de 1975 también fueron homenajeados.

Tras irrumpir en la cita con nueve nominaciones, '1936' -dirigida por Andrés Lima y coproducida por el Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El terrat- terminó siendo una de las triunfadoras de la noche al llevarse hasta cinco galardones. No fue el pleno que logró en los Talía hace un mes, pero no estuvo mal.

Le siguió 'Orlando' con cuatro premios, la adaptación de la obra de Virginia Woolf producida por el CDN y que acaba de bajar el telón en el María Guerrero, que ganó a mejor dirección, mejor vestuario, mejor composición musical y mejor diseño escenográfico con su apuesta moderna dirigida por Marta Plazos.

En la gala también se rindió homenaje a los y las artistas que en 1975 protagonizaron la primera huelga de actores, un gesto que sigue presente, y cuyo reconocimiento hizo que Alicia Sánchez, Pedro Mari Sánchez y Rosa León subieran al escenario, al igual que Carmen Werner, bailarina y coreógrafa que tras una gran ovación fue galardonada con el Premio Godot de Honor 2025.

Mientras celebran quince años apoyando a las Artes Escénicas, la revista "Godot" ha organizado la cuarta edición de unos premios que han sido presentados por Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía, miembros de la compañía teatral Los Absurdos Teatros, que con un humor ágil, aprovecharon la ocasión para criticar la precariedad, lo habitual del pluriempleo y las agotadoras giras que también forman parte del oficio.

Los bailarines Manuel Liñán y Poliana Lima recibieron los premios individuales de la danza por su actuación en 'Muerta de Amor' y 'The Commond Ground', respectivamente.

Además, 'Muerta de amor' también se llevó el galardón a Mejor Coreografía de Danza española y flamenco, mientras que 'The room where it happens' se hizo con la estatuilla dorada al ganar a mejor coreografía de Danza contemporánea.

María Velasco por 'Vendrán y los alienígenas y tendrán tus ojos', junto a Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solinas por 'Travy' compartieron el Premio Mejor Autoría Teatro Original, mientras que el Teatro del Barrio obtuvo el Premio Especial Godoff, en un proceso novedoso que reunió a un jurado específico formado por Amanda HC (Proyecto Duas), Luis de Luis Otero (Prensa social), Alberto Morate (Cronista de Teatro) y Luis Portales 'Luigi' (Teatrero).

El Premio Godot al Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid ha sido para 'La princesa y el dragón', de Títeres Sol y Tierra; y el Premio Godot del Público se lo ha llevado 'Victoria viene a cenar', la producción de la compañía Pisando escenario.