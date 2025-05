'1936' y Antonio Banderas arrasan en los Premios Talía

Tercera edición de los Premios Talía y tercera demostración de fuerza de la Academia. Si en sus dos primeras citas la institución que preside Cayetana Guillén Cuervo enseñó su poderío paralizando, de arriba a abajo, la plaza de Santa Ana, en esta ocasión no iba a ser menos, aunque en la plaza de Colón. Cambio de localización (del Teatro Español al Fernán Gómez por una cuestión logística) y mismo resultado. «Hemos venido a darnos un baño de amor», aplaudía José Troncoso a su llegada a la alfombra roja. Y eso es lo que fue la cita, una noche de teatro.

Al son del «Gracias por venir» comenzaba una gala que abrió Guillén Cuervo dando un beso a su madre, Gemma Cuervo. A su alrededor, todo ilustres de las tablas: José Sacristán, Magüi Mira, Emilio Gutiérrez Caba... «Una generación que rompió barreras», presumía la presidenta.

El equipo de '1936' sobre el escenario del Fernán Gómez Premios Talía

Como en aquella primera cita de 2023, Antonio Banderas y su Teatro del Soho comenzaron lanzados. Si entonces, con «Company», se dejó apenas una estatuilla por el camino, esta vez, ni eso. Cuatro de cuatro para «Gypsy», la fábula inspirada en las memorias de Gypsy Rose Lee: mejor musical, actriz (Marta Ribera), actor (Aaron Cobos) y director musical (Arturo Díez Boscovich).

Y si el huracán malagueño se hizo notar, todavía era mayor el que estaba por venir. Empezaron a caer los premios de teatro de texto y se repetía una y otra vez el nombre de «1936»: mejor espectáculo de teatro de texto, iluminación (Pedro Yagüe), actor de reparto («Morris»), autoría (Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga), dirección (Lima) y actor protagonista (Juan Vinuesa). Fue el equipo de «1936» uno de los más reivindicativos de la noche. «Trabajemos la paz», pedía el académico Mayorga, quien insistió en el objeto de su obra, la Guerra Civil española, «que nunca debería haber sucedido».

Aitana Sánchez-Gijón con el "premio que me faltaba", como ha reconocido Premios Talia

No estuvo Andrés Lima en la gala, pero si sus palabras. Con las que quiso dedicar el premio (los premios) a los más de 114.000 desparecidos y a sus familiares. En esta misma línea se mostró Vinuesa: «Para todas esas personas que buscan a sus familiares bajo tierra», comentó un hombre que ganó su Talía frente a «historia del teatro de este país», dijo de Ginés García Millán y Pepe Sacristán.

Antonio Banderas, el Honor de un hombre sin prisa

No menos reivindicativo fue Ángel Ruiz (mejor intérprete masculino de lírica, por «La rosa del azafrán»), que puso sus ojos y sus palabras en Gaza, en sus «niños», concretamente. «No nos olvidemos», insistía el músico Marwán cuando subió al escenario del Fernán Gómez para entregar un premio que también aprovechó para señalar a la compra de armas del Gobierno de España a Israel (frente a Yolanda Díaz, asistente a la gala).

«Afanador», Aitana Sánchez-Gijón, los Kamikazes, Amparo Pamplona o la librería Yorick fueron otros de los nombres de una gala que cerró, como no, un Banderas «abrumado», dijo al recoger su Talía de Honor. El quinto de la noche para él. En su discurso, el actor y director, se quejó de la «velocidad absurda» de los tiempos. Habló de las dos fechas más «importantes» en nuestras vidas: «El día que nacemos y el que morimos. Lo que hacemos entre medias no tiene que ir con esa velocidad (...) Hay que dejar atrás algo que merezca la pena (...) Enseñar a los jóvenes que la atención y la paciencia tiene premio. Yo no soy yo, soy lo que hago», cerraba un Banderas que reconocía que la aventura de la vida le ha llevado a apreciar "el olor de la biznaga y la dicha de vivir».