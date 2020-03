“No sé quién soy”: pura emoción en el nuevo trabajo de Miriam Rodríguez

“Hoy no sé muy bien por qué aparece tu nombre escrito en la pared. Me miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé”. Así comienza la canción, mientras un adolescente sentado en su cama, mira un reloj roto. El chico se va encontrando post-its que recuerdan lo que tiene que hacer: en una planta el mensaje indica: “echar agua”, en la cafetera “hacer café”. De repente, se da cuenta de que no es un niño, sino una persona mayor.

Es una canción que cuenta con una letra poderosa y un videoclip impactante con el que es inevitable emocionarse. Miriam Rodríguez aborda el tema del alzheimer.

La artista presentó el pasado 21 de febrero Desperté, el primer tema de su próximo disco: La dirección de tu suerte. Al que se suma este nuevo single No sé quién soy, estrenado ayer 13 de marzo. Aunque habrá que esperar hasta el 3 de abril para conocer todas las canciones que forman su segundo disco.