culturaencasa: De los pecados capitales de Pío XIII a la belleza silenciosa de Pawlikowski

Película

“Cold War”

Cuando tocarse está prohibido y el anhelo de la textura de la piel regresa colérico a nuestra memoria conviene recurrir a las imágenes para paliar la tristeza. Sumergirse en el desgarro de una pasión puede resultar de gran ayuda para recordar cómo se mueven las manos cuando la fiebre del deseo inunda nuestra frente y qué mejor antídoto que una cinta como la de Pawlikowski. Filmada con un exquisito gusto por la estética esta historia de amor entre un director de música y una joven cantante baila entre el contexto de la Polonia de posguerra y el nomadismo intrínseco de los artistas. Sencillamente excepcional.

Disponible en: http://www.movistarplus.es/ficha/cold-war?tipo=E&id=1586667

Libro

“El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes”

La emoción invade todas y cada una de las palabras con las que la escritora moldava construye en «El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes» la base narrativa de un brutal testimonio que nos hace viajar al pasado de un artista. Cuando su psiquiatra le pide a Alesky que recuerde los detalles del último periodo estival que pasó en compañía de su madre, el pintor –que en el momento del ejercicio de memoria está sufriendo un bloqueo creativo importante– comienza a pensar en todos aquellos sentimientos arrebatados, crueles y desgastados que experimentó.

Disponible: https://www.casadellibro.com/libro-el-verano-en-que-mi-madre-tuvo-los-ojos-verdes/9788417553036/9179705

Disco

“Joterías bobas”

En un fragmento de «Brujerías jotas», uno de los temas que componen esta genialidad performática del mítico grupo de pop electrónico, se escucha: «Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Que los zapatos nuevos no me hagan daño, que no se me mueran los geranios, que no cambien más el diseño de la interfaz de mi aplicación favorita». Aunque la frivolidad está subestimada conviene rescatarla de vez en cuando para desengrasar el volumen de las preocupaciones. ¡Atrévanse!

Disponible: https://open.spotify.com/album/1RmlqnwimH2JHE16Oyyf8W?si=THVudUa4RVmGYC5kDvAcIQ

Serie

“The young Pope"

Si Paolo Sorrentino ya fue capaz de despertar auténticas pasiones tanto en estetas de manual como en amantes del séptimo arte con «La gran belleza», su incipiente incursión en el mundo de las series no ha dejado tampoco indiferente a nadie. En este alarde de provocación el cineasta italiano elige la figura del actor Jude Law para dar vida a un Pontífice ficticio que se deja seducir por todos los placeres de los pecados capitales.

Disponible en: https://es.hboespana.com/series/the-young-pope/06f334eb-b98e-4c98-8f7e-7e4ebe67eaaa

Ópera online

“La Bohème”

El tiempo estimado de duración de la ópera de Puccini se acerca a las tres horas y cinco minutos. La extensión del olvido es, sin embargo, infinita. Tal vez sea «La Bohème» una de las óperas más famosas del mundo y semejante grado de popularidad se lo debe en parte a la atemporalidad con la que cuenta la historia entre dos jóvenes parisinos y su grupo de amigos con las voces de Polenzani, Alagna, Calleja, Ailyn Pérez y María Agresta. El Met la pone ahora a disposición del público. Todo un regalo.

Disponible en: https://www.metopera.org/season/2019-20-season/la-boheme/