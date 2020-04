La cultura española, por primera vez unida, pide más ayudas

La cultura aportó al PIB español en 2019 más de un 3,2% del total, una suma cercana a los 40.000 millones. Además, da trabajo a más de 700.000 personas, lo que representa un 3,6% del empleo total del país. La pandemia ha paralizado al sector, que reclama medidas más específicas que las que presentó ayer Rodríguez Uribes, mientras desde la Academia de Cine se insta a la unión mediante una mesa que reúna a todos.

El libro, con matices

El sector del libro acoge como positiva la iniciativa que ha partido del cine de convocar una mesa de toda la industria, aunque lamenta que la propuesta no haya salido del propio Ministerio de Cultura. «Claro que nos sentaremos si somos convocados, pero no olvidemos que cada sector tiene problemas y cuestiones que tratar bien diferentes y los del cine no son los de la edición, un sector que edita más de 70.000 títulos al año», con independencia de los dedicados al sector educativo, que es una franja sumamente importante. El mundo editorial asegura que «defenderemos todo aquello que tengamos que defender» e insisten en que «hay bastantes matices sobre los que es necesario hablar». Sobre las medidas que Cultura hizo públicas tras el Consejo de Ministros referidas únicamente al sector las interpretan como muy generales «y es necesario que lleguen otras más concretas que estamos esperando». Desde estas páginas la semana pasada se ofrecían cifras preocupantes sobre las pérdidas por la paralización, que podrían estar cercanas a los 1.000 millones –800 millones del mercado interior y 200 del exterior.

La música, no a la devolución

Desde la Federación de la Música de España, que actúa como interlocutor del sector, aprecian el esfuerzo «considerable de las iniciativas aprobadas» hasta el momento, pero, según un portavoz, están a la espera de que desde Cultura y Consumo, los dos departamentos del Gobierno con los que hablan, se concreten «las medidas más específicas planteadas» por el sector de la música. La semana pasada, la Federación se puso en contacto con Cultura para transmitirle demandas como el aplazamiento del pago de algunos impuestos, la reducción del tipo impositivo en otros o la posibilidad de las subvenciones directas a espectáculos. En la última cita con Consumo, el tema fundamental fue el de la devolución de entradas. El sector de la música, junto con el turístico, plantean que los organizadores de los eventos no estén obligados a devolver el importe de las entradas de los que se aplacen si no es por una causa justificada o de primera necesidad. Si hablamos de pérdidas la cifra sube hasta los 100 millones.

Artes visuales, más atención

Castigados, como cada segmento de la industria, se sienten también un tanto olvidados por el Gobierno. Estudian el significado de cada ayudas específica para el arte contemporáneo, aunque reivindican un poco más de atención. «Creemos que hay sectores a los que no se está contemplando. Desde hace tres semanas hemos facilitado todo tipo de datos, pero no vemos que se concrete todavía en nada», aseguran. Desde el Consorcio de Galerías se preguntan qué camino seguir ahora para que puedan ser escuchados y lamentan la precaria situación que las salas están atravesando desde hace un mes, negocios pequeños que necesitan ver la luz lo antes posible. Por su parte, la mesa sectorial que agrupa a varias asociaciones de arte contemporáneo está poniendo en común sus propuestas y decidiendo qué harán. Las medidas referentes a la cultura «se escapan de las artes visuales y del arte contemporáneo, de las que parece se han olvidado», y ven como bien que la industria se una para ser más fuertes».

Artes escénicas e IVA

En el teatro, es Jesús Cimarro el principal interlocutor con el ministro, «en coordinación con otros como el cine y la música», apunta. Así, reconoce el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza y de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid que, aunque han tardado en salir, «se lleva trabajando muchos días en estas medidas». Aunque también confirma que quedan propuestas por concretar (como la bajada del IVA), que deberán llegar en una segunda remesa: «Somos un grupo muy particular y lo que a otros sectores les viene bien, a nosotros al contrario, y debemos poner de acuerdo a varios ministerios. Lo que está claro es que necesitamos decisiones de gran calado a nivel fiscal, laboral y de recuperación de funciones programadas». Por su parte, Natalia Menéndez, directora del Español, dice no querer jugar con lo que pasará en un futuro, pero que las medidas se deben tomar «por el bien de la profesión en general, del primero al último».

El cine, en precario

Al frente de la propuesta de unión de la industria con la creación de una mesa de reconstrucción, su queja incide en la precariedad laboral y en que las ayudas específicas deben llegar ya. La Unión de Actores cifra en 7 millones las pérdidas solo en salarios de los profesionales según un formulario al que contestaron 1.500 de ellos, pero el coste económico se puede multiplicar por dos o tres. Reclaman medidas a las que pueda acogerse el grueso del sector, carente en la mayoría de los casos de un contrato que se prolongue más de dos meses, como prevé el Real Decreto aprobado ayer para poder acogerse al correspondiente subsidio de desempleo excepcional para trabajadores temporales.