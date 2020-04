culturaencasa: Del adulterio apasionado de Wong Kar-Wai al ingenioso sarcasmo de Phoebe Waller-Bridge

Película

“Deseando amar”

Son tantas las cualidades que presenta esta película que la tarea de sintetizar en un breve espacio como el concedido su estructura resulta algo complejo. «Deseando amar» es una experiencia. Uno no puede enfrentarse a ella con la creencia inocente de que se encuentra ante una sucesión de imágenes que cuentan una historia, porque su director Wong Kar-Wai interpela al espectador de una manera tan simbólica, tan onírica, tan milimétricamente estética y sensorial que el concepto puro de lo audiovisual no basta para abarcar todas sus multitudes. Tal vez si menciono el nombre de Shigeru Umebayashi, a muchos les suene –perdón de antemano por la innecesaria «boutade»– a chino. Casi. Este compositor de origen japonés cuyo talento ha sido reconocido internacionalmente por directores como Tom Ford, Zhang Yimou o la española Paula Ortiz , fue el encargado de confeccionar la banda sonora de los colores de la lluvia que inundan las calles borrosas y difuminadas de esta historia de amor entre dos personas casadas bajo el paraguas histórico del Hong Kong de los años sesenta. Explotada publicitariamente hasta la saciedad tras el estreno, la música de Umebayashi se convirtió en el sello sonoro indiscutible de esta obra maestra considerada en su momento como una de las mejores películas del siglo XX. Esta es la segunda propuesta de una fascinante trilogía que completan “Días salvajes” (la primera cinta de 1990) y “2046” (la última de 2004). Pero no hay nada como volver al origen de las cosas, para saber apreciar la autenticidad de sus centros.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/deseando-amar

Museo online

“De Chagall a Malévich: el arte en revolución”

No podemos movernos con soltura por esas pequeños templos sagrados de salvación artística que son los museos. Pero el desarrollo virtual de algunas instituciones culturales permite por contra la compensación expositiva y la sustitución momentánea de la experiencia contemplativa a través de recorridos digitales por el interior de sus paredes. ¿Recuerdan esa fantástica exposición que la Fundación Mapfre dedicó al vituosismo cromático de Chagall y Malevich? Pues ahora pueden aprovechar para volver a ella a través su web o descubrirla por primera vez si no pudieron acercarse en su momento.

Disponible en: http://exposiciones.fundacionmapfre.org/elarteenrevolucion/visita_virtual.html

Disco

“Tunnel of Love”

El título vaticina un torrente sensiblero muy acorde a la cinta situada un poco más arriba del presente párrafo pero quien estas palabras escribe puede prometer y promete que no se trata en ningún caso de algo premeditado. Apenas tres años después del exitoso lanzamiento de «Born in the U.S.A», el músico de Nueva Jersey componía los patrones de este octavo álbum consiguiendo que desde la revista «Rolling Stone» lo calificaran como «el álbum más inteligentemente arreglado que Springsteen haya hecho nunca». Un Bruce más melódico y romántico de lo habitual pero con la potencia vaquera intacta, el espíritu obrero ronqueando y el estilo inquebrantable de los portadores de corbatas de bolo encendido.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/5Qcef60m4gcckV24PmPYVq?si=RWS_nZaaRj6El5AUQrhOxg

Serie

“Fleabeag”

Directora, guionista y protagonista de su propia serie. Sin duda Phoebe Waller-Bridge puede llevar a gala aquello tan castizo de «yo me lo guiso yo me lo como» con la tranquilidad de no estar mintiendo. Al más puro estilo Allen, la británica rompe de manera ingeniosa la cuarta pared y consigue que Fleabag, la joven que actúa como elemento central de la trama, juegue con la trampa irónica de lo cotidiano mientras asume las consecuencias vitales de un trágico episodio. Londres se convierte en testigo indiscreto de sus apetencias sexuales, enredos familiares y entrañables miserias al tiempo que el espectador se transforma en cómplice de su relato. Mientras, los doce capítulos que componen las dos primeras temporadas, transcurren a la velocidad de la luz. Entretenidísima.

Disponible en: https://www.primevideo.com/detail/0OB9NDUVQKFRSYRSCHT2A784TI/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B01N29EK6N&qid=1586733716

Libro

“Trópico de Capricornio”

Esta novela fue en su momento, como todas las cosas que están bien hechas pero solo pasados los años alcanzan la valoración que merecen, un auténtico y mayúsculo escándalo. Miller ya se las ingenió para justificar el golpe de tamaña indignación: «Cuando el sexo ríe, un terremoto sacude el mundo, estremece el edificio de la Bolsa, y derrumba sin remisión los templos». Entre estas páginas locas, divertidas, indignantes y agradecidamente desmesuradas, el polémico escritor desmenuza las andanzas íntimas y profesionales de un escritor que reside en el París de principios de los cuarenta. Radical y en el fondo, conmovedora.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-tropico-de-capricornio/9788435019361/2050464