culturaencasa: de la gloria y la tragedia de la cultura afroamericana a la vuelta de The Strokes

Serie: “Así nos ven”.

Una historia real de odio y crueldad

En el verano de 1989 en la ciudad de Nueva York aparece el cadáver de un a chica blanca brutalemente golpeada y violada en Central Park. Lo que sigue es la chapucera investigación, o más bien la ausencia de ninguna investigación y el drama de cinco jóvenes negros, menores de edad (de entre 14 y 16 años) y de clase baja acusados de los hechos sin la menor prueba. La miniserie cuenta uno de los mayores atropellos de la Justicia estadounidense que desembocaría en la mayor indemnización de la historia del Estado de Nueva York cuando pudo conocerse la verdad. Los protagonistas de este caso real están vivos y dan su testimonio en un capítulo especial conducido por Oprah Winfrey en el que relatan su experiencia junto a los jóvenes actores que les interpretan en estos 6 estremecedores capítulos de una de las series más vistas de Netflix de la historia. Recibieron varios premios tanto las interpretaciones como la producción y el guión de la serie, que retrata una sociedad predispuesta por el racismo a creer en los crímenes de las minorías. la historia, de paso, sacude un par de recados a Donald Trump y a los prejuicios de la prensa, los medios, y en general un sistema policial y judicial que seguía podrido de racismo. Sin ninguna razón, a cinco niños afrtoamericanos (uno de ellos en realidad purtorriqueño) les robaron la infancia por puro odio aunque, por suerte, su caso cambió la realidad. O no tanto. Netflix

Película: “Straight Outta Compton”

F. Gary Gray (2015)

El rap devuelve el golpe

Siguiendo con las tribulaciones de la cultura afroamericana, algunos de sus protagonistas han sido pisoteados y otros han devuelto el golpe. «Straight Outta Compton» es la historia de uno de los grupos de rap más combativos, N.W.A. (que se puee traducir por «negros cabreados»). El grupo de Los Ángeles dijo «que le jodan a la policía» cuando tuvo que hacerlo y pagaron un precio. pero también hicieron hsitoria. Movistar+

Libro: «Go Ahead in The Rain»/

Hanif Abdurraqib

Carta de amor a un disco y una cultura

Esta es la clase de introducción a una carrera musical que todos los artistas soñarían con tener. Un ensayo realizado desde el punto de vista del fan, una carta de amor a un grupo (A Tribe Called Quest) y a la cultura hip hop que se va transformando en una especie de poema biográfico. Abdurraqib se remonta antes del nacimiento del rap para hablar de las referencias de A Tribe Called Quest y bucea en las raíces de la tradición afroamericana para explicar por qué amaba a este grupo (¡cuando había grupos en el rap!), uno de los más profundos del género. Un libro que habla de conectar con algo más grande, con el mundo, con el arte. Alpha Decay (208 páginas, 21,90 euros)

Disco: «The New Abnormal»

The Strokes vuelven por sus fueros

Cambiaron la historia hace dos décadas con «Is This It». Devolvieron el brillo a la escena de Nueva York, una ciudad tan falta de sustancia como llena de Starbucks y de nuevos ricos. En 2001, su sonido guitarrero, urgente y poco elaborado irrumpió como «la última esperanza del rock» y, tras tres buenos álbumes llegaron dos adefesios y un obligado descanso al rincón de pensar. Regresan con «The New Abnormal», que, si no es una obra maestra, sí que es un disco a la altura de su talento y una vuelta de tuerca a su fórmula. Spotify

Las mejores óperas en casa

Teatro Real

El Teatro real de Madrid pone a disposición de todo el mundo, de forma gratuita, grandes representaciones de las óperas más emblemáticas de la historia: incluye en My Opera Player algunas de sus producciones más emblemáticas como “La bohème” (Puccini), “La traviata” (Verdi), “El barbero de Sevilla” (Rossini), “Las bodas de Fígaro” y “Così fan tutte” (Mozart), “El holandés errante” y “El oro del Rin" (Wagner), “Los cuentos de Hoffmann” (Offenbach) o “Werther" (Massenet)junto con entrevistas con los directores y protagonistas, información y reportajes. myoperaplayer.com