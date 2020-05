culturaencasa: De la cólera salvajemente violenta de Leonardo Sbaraglia al kamasutra místico de Clara Janés

Película

“Relatos salvajes”

La deliciosa trampa que suelen llevar aparejadas las historias que presentan situaciones cotidianas fácilmente extrapolables a la realidad del espectador, es que uno cae en la tentación de actuar de la misma manera que ve en pantalla a la hora de atajarlas. Y no porque la gente carezca de voluntad individual para tomar decisiones o sea incapaz de discernir con coherencia entre la ficción de una trama y las limitaciones de la vida real, sino porque todos en el fondo, guardamos en la esquina del cajón de las apariencias el rugido ensordecedor de la cólera, la ira o la rabia. Y cuando vemos a otro exteriorizarla sin remordimientos nos laten de manera inevitable las ganas de imitarle. “Relatos salvajes” trata precisamente de eso. En 2014 el director argentino Daniel Szifron identificó la esencia argumental de esta excepcional, inteligentísima, arriesgada y visceral cinta con «la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control» y en ese momento se justificaron solos todos los reconocimientos que vinieron después en forma de galardón en los Goya, selección para la Palma de Oro, participación en los Premios Platino y nominación para los Oscar como mejor película de habla no inglesa. Seis relatos componen la propuesta. Seis historias con inicios aparentemente normales, corrientes, nimios, que desembocan en delirio. Seis críticas al sistema, a las administraciones y a los privilegios de clase. Las interpretaciones del arsenal argentino formado por Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín son maravillosas y consiguen que la película se eleve a la categoría de exquisita.

Disco

“Diamond Life”

La voz grave de Sade siempre ha estado acompañada de la fidelidad musical del saxo. En “Your Love Is King”, una de sus canciones más exitosas presente en “Diamond Life”, su primer disco, son las notas de este icónico instrumento precisamente las que adormecen con suma elegancia y de manera inicial los oídos del oyente curioso para, segundos después, dejar paso al diamante vocal de la cantante británico-nigeriana. Un disco arrebatadoramente hermoso para días insuficientemente “normales”.

Danza

“Por vos muero”

En un escenario bañado por la oscuridad y el silencio, una fila de bailarines dispuestos de manera orgánica comienzan a emitir movimientos suaves mientras los versos de Garcilaso de la Vega inundan por boca de Miguel Bosé el espacio: “Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros y más me duele no saber deciros que he llegado por vos a tal estado”. La cadencia y el simbolismo corporal de esta maravillosa coreografía que Nacho Duato creó para la Compañía Nacional de Danza en 1996 se pone a disposición del público de forma gratuita para que, en mitad de tanto ruido, pueda uno sumergirse en la belleza flotante de los cuerpos inquietos. Se puede disfrutar en el canal de Youtube oficial de la compañía hasta el 8 de abril. No se pierdan estos 30 minutos de homenaje a la danza.

Libro

“Kamasutra para dormir a un espectro”

Clara Janés es, además de la décima mujer elegida como miembro de la RAE, una escritora profundamente mística y de sensibilidad luminosa. Utiliza la escritura como vehículo para llegar a las islas de los sentimientos y a los agitados acantilados de la piel. Y con sorprendente pericia transita los caminos hasta llegar a esos lugares sin desviarse un mínimo de la línea trazada. Este libro es una vivencia de amor cortada por la mitad. “El color prohibido” y “Kamasutra para dormir a un espectro” componen esas dos partes en las que se encuentra el sentido de aquello que decía Wittgenstein: “Las palabras son también acciones”. Tomando como referencia el misticismo con el que en el siglo XIII se hablaba de la unión del alma con Dios, Janés establece un diálogo íntimo con un sujeto mucho más agradecido y palpable: el amante. Las páginas de este libro rezuman erotismo y sensualidad velada por todas partes, pero también búsqueda, conocimiento y comprensión carnal. En “Ardor incontenible”, uno de los sonetos que componen la segunda parte, la escritora catalana clama: “Se barrunta el ofidio y el desierto se despliega amoroso y abierto a cualquier horizonte, así que te recibo por la espalda en cuclillas mientras avanzas entre dunas...”

Documental

“Casting JonBenet”

Después de que las enormes gafas setenteras y ese maillot circense que Abigail Breslin lucía con natural encanto en la película de “Pequeña Miss Sunshine” se colaran en todas las casas, la mirada hacia el escalofriante universo de los concursos de belleza en EE.UU comenzó a torcerse. Este documental sobre el violento asesinato en 1996 de Jon Benét Ramsey, una reina de la belleza infantil norteamericana, podría ser la continuación macabra de la cinta. A través del testimonio de familiares, organizadores y conocidos, la directora va estructurando los hilos de una trama profundamente sórdida que nunca quedó resuelta y que si algo puso de manifiesto fue la exigencia y obsesión enfermiza que siempre ha manifestado Estados Unidos por los cánones de belleza asfixiantes a través de la promoción de este tipo de certámenes de dudosa moralidad.

