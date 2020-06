«The Wretched», la película que ha igualado a «Titanic» gracias a los autocines

Pronto podrá verse en España, porque su estreno está previsto este verano, cuando los cines exhiban, además de películas, la «nueva normalidad». «The Wretched» es un filme de terror dirigido por Brett Pierce y Drew T. Pierce que costó apenas 66.000 dólares y se estrenó el pasado 1 de mayo en solo 75 cines a lo ancho de Estados Unidos, en los pocos lugares que cumplían por entonces con las condiciones sanitarias adecuadas para el distanciamiento social, es decir, los autocines. Desde entonces ha recaudado la no despreciable cifra de más de un millón de dólares, aunque en términos de taquilla cinematográfica americana se queda en cifra irrisoria. Sin embargo, ante la ausencia de estrenos y de cines abiertos, la cinta ha alcanzado una marca histórica: la de seis semanas seguidas liderando la taquilla (aunque esta haya sido famélica), un récord que en la última década solo «Avatar» había logrado, según «Forbes». Con cinco semanas en lo más alto de la lista se sitúan en los últimos 23 años filmes tan conocidos como «Titanic», «El sexto sentido» y «Black Panther». El récord en el mercado estadounidense de «Atracción fatal» y «Regreso al futuro», con ocho semanas, está al alcance de esta cinta de terror independiente.

Los directores definen el filme como un pequeño y oscuro cuento de hadas para la era moderna, inspirado a partes iguales por su amor por «Las Brujas» de Roald Dahl y «la experiencia de vivir el divorcio de nuestros padres». El argumento parte de la historia de un adolescente problemático que trata de superar la ruptura familiar cuando se ve inmerso en una lucha con una bruja de mil años de edad que está encarnada en su vecina. «Nada puede ser más aterrador para un niño que vivir una separación. En el proceso, te das cuenta que tus padres tienen una dualidad de cualidades buenas y malas que antes no sabías que existían. Y este es el sentimiento que queríamos inyectar en cada aspecto de la historia y de la criatura misma. ¿Conoces realmente a las personas que amas y puedes confiar en ellas?», se preguntan los hermanos Pierce. Obviamente, la respuesta es no. Nunca se conoce a nadie plenamente. Y mucho menos si eres el protagonista de una película de terror. ¿Cuándo aprenderán los personajes de un filme que si empieza a sonar la música inquietante es que van a ser cruelmente desmembrados por alguien que conocen? ¿Acaso no la oyen? Los hermanos Pierce son especialistas en convertir sus traumas en el material perfecto para traumatizar espectadores, como hicieron en «Deadheads», una película de zombies que dirigieron en 2011 y que se convirtió en título de culto por los entendidos del género. «Las películas que hacemos son el reflejo de nuestro miedo a confiar en las personas más cercanas a nuestros corazones», dicen sin temor a parecer un poco demasiado raros. Pronto se estrenará en España yel filme ha sido descrito por «The film stage» como «una historia única en la que la identidad y el número de muertes no tiene límites». Luego no digan que no lo advertimos.