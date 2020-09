Un regreso de música y disparate

Estaba programada para la primavera de 2020, pero «Con lo que bien que estábamos (Ferretería Esteban)», va a ser la primera obra post COVID que se estrena en el Teatro Español, una comedia con música que, sin pretenderlo, se ha convertido casi en algo premonitorio. «Cuántas veces hemos repetido esta frase, “Con lo que bien que estábamos”, durante la pandemia», reflexiona Carmen Barrantes, que la protagoniza junto a Jorge Usón. «Nadie podía imaginar lo que hemos pasado, pero con ello el texto ha cobrado otra vida». Evidentemente, no habla de la pandemia, puesto que es de hace dos años, pero sí de un parón, de un freno, de un volantazo hacia otro camino sin saber muy bien qué es lo que va a pasar –explica la actriz–. Creo que la obra se va a completar ahora con un público que, con lo vivido, no es el mismo del principio. Hay algo de la existencia que ha cambiado, probablemente íbamos muy rápido, no hacíamos más que correr y nos han parado y esto ha hecho que se despierte otra cosa en nosotros que va a completar la función, esa experiencia que vivimos va a cambiar su lectura». Esteban y Marigel son una pareja de ferreteros aragoneses con una vida totalmente cuadriculada, el orden y la rutina gobiernan su casa, pero un día va el teatro al pueblo. Marigel se empeña en ir y Esteban queda impresionado. A partir de ahí se desencadena todo, empieza a sentirse inspirado y a ver la posibilidad de cantar. La música lo posee literalmente y convierte su vida en un grotesco musical y en un volcán de emociones incomprensible a los ojos del pueblo donde viven. Para Usón, lo que plantea es «el arte como la posibilidad de desarrollar la vocación que llevas dentro, de cómo éste nos influye». De ahí la pregunta: «¿Es necesario el arte para vivir?».

José Troncoso ha escrito y dirige este «esperpento musical» –como les gusta llamarlo– con tintes de melodrama, humor y misterio de la compañía Nueve de Nueve, aunque manifiestan que es una obra de creación colectiva, muy artesanal. «Nació de un folio en blanco, no sabíamos qué hacer y empezamos la casa por el tejado con un músico que apoyaba nuestras improvisaciones y textos. El director nos proponía esquemas y sobre ellos trabajamos. Teníamos un sitio (el Teatro Español) y mucha confianza en nosotros, pero no sabíamos qué iba a salir. Hemos hecho el teatro que queríamos y estamos muy orgullosos del resultado», comenta Barrantes, «la idea era abordar los temas que nos resultaban más acuciantes, como la pareja, la feminidad o la necesidad del arte en la época contemporánea». Por otro lado, una parte muy importante de esta pieza es la música, cuya composición y dirección musical corresponde a Mariano Marín, interpretada en directo al piano por Néstor Ballesteros. «Una música muy variada con referencias, entre otros, a Kurt Weill, a Rufus Wainwright, Wagner, Mastretta, a Chaplin y al cine mudo, pero también al “music hall” al pasodoble o la revista. Y esto lo convierte en un espectáculo totalmente eclético, singular y genuino», explica Jorge Usón.

Troncoso afirma que este espectáculo hoy tiene un sentido nuevo. «Tengo la sensación de que ahora más que nunca, el arte es una cuestión vital, nos salva y ensancha nuestros límites. Asumimos con gozo, duplicando nuestra energía y entrega, esta vuelta al Teatro, os invitamos a reír, a arder y a cantar y también, por qué no, a preguntarnos si es posible un mundo sin arte, sin risa, sin comedia, un mundo sin locos como la Barrantes y el Usón».