Encierro de San Fermín 2025 del 7 de julio (con Fuente Ymbro): horario y dónde ver en directo

Aún no ha sonado el cohete, pero en los corrales del Gas ya se respira San Fermín. La llegada de los toros de Fuente Ymbro, serios, bien armados y con el trapío que exige Pamplona, ha encendido la mecha taurina antes incluso del chupinazo. Aunque no fueron los primeros en llegar —ese honor fue para la corrida del 10 de julio, de Victoriano del Río— sí serán los primeros en correr el encierro del 7 de julio, el mismo día del patrón. Un símbolo y un privilegio que marca la importancia de este hierro gaditano en la feria.

Desde San José del Valle (Cádiz) llegaron ocho toros cinqueños (salvo uno), fieles representantes de una casa que debutó en Pamplona hace ya 20 años y que desde entonces ha forjado un idilio con la ciudad. La relación entre Ricardo Gallardo y la Feria del Toro permanece viva, sólida y brillante, al punto de ser la ganadería encargada de inaugurar tanto los encierros matinales como la primera corrida vespertina del ciclo.

Por la tarde, estos toros serán lidiados por un cartel de categoría: Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Tres figuras consolidadas, tres espadas capaces de exprimir la bravura, la casta o la clase que suelen ofrecer los de Fuente Ymbro.

Trapío, seriedad y un jabonero para el recuerdo

Predominan las capas negras —listones, bragados, meanos— aunque uno de los toros que más miradas ha despertado es Primoroso (nº 196), un jabonero que destaca entre sus hermanos por su color y su expresión. Si entra en el encierro del 7, será inconfundible. Otro dato de interés es que todos los toros son cinqueños, salvo Previsor, que cuenta con cuatro años y medio.

Los toros de Fuente Ymbro para el 7 de julio:

Orgulloso (nº 15) – negro bragado – 590 kg (Dic-20)

Previsor (nº 38) – negro listón bragado meano – 585 kg (Ene-21)

Sacacuartos (nº 52) – negro listón bragado – 585 kg (Dic-20)

Infortunado (nº 85) – negro – 565 kg (Ago-20)

Zalagarda (nº 97) – negro bragado meano – 610 kg (Ago-20)

Primoroso (nº 114) – negro listón bragado meano – 590 kg (Sep-19)

Tramposo (nº 115) – castaño meano bragado corrido – 560 kg (Ago-19)

Primoroso (nº 196) – jabonero – 560 kg (Ago-19)

Dos de ellos quedarán como sobreros, pero todos, en conjunto, forman una corrida muy seria, digna del primer día grande de las fiestas.

Una historia de premios, bravura y regularidad

La historia reciente de Fuente Ymbro con Pamplona es ejemplar. Salvo en 2019 y los años en que no hubo encierros por la pandemia, no ha faltado a la cita. Y más allá de su presencia, lo que asombra es su regularidad: en los últimos ocho encierros protagonizados por sus toros, no ha habido ni un solo herido por asta.

En el ruedo, la ganadería gaditana también ha firmado grandes páginas. En 2024 recibió el prestigioso Premio Feria del Toro, galardón que ya obtuvo en 2005, 2007, 2010 y 2011. Además, el hierro de Gallardo suma cuatro premios Carriquiri al mejor toro del ciclo, conquistados en 2006, 2008, 2010 y 2013.

Un nombre seguro para una cita clave

Si la Feria del Toro tuviera que elegir un nombre para abrir su edición más esperada, Fuente Ymbro sería, sin duda, una de las opciones favoritas. Por sus resultados, por su historia, por su compromiso con la verdad del toro bravo. Y por esos toros que ya están en los corrales, mirando a través del barrotes con esa mezcla de nobleza y fiereza que solo se ve en Pamplona.

Horario y dónde verlo

El encierro comenzará a las ocho de la mañana y se podrá seguir en directo a través de La 1 de RTVE