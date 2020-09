Las 7 canciones más célebres de Jimmi Hendrix

Fue breve, pero mereció la pena. Así fue tanto la vida como la carrera musical de Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Nacido en Seattle (Washington) el 27 de noviembre de 1942, ofreció al mundo de la música cuatro años de ritmo frenético a través de una voz espectacular. Murió el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años, fecha de la que se cumplen este domingo 50 años y por lo que recordamos algunas de sus canciones más célebres.

“Purple Haze” (1967)

En el disco “Are you experienced?" Hendrix incluyó “Purple Haze”, el primer single del artista que alcanzó un gran éxito tanto en el mercado británico como en el estadounidense. De hecho, la revista “Rolling Stone” la incluyó en el puesto 17 de su ranking de las mejores canciones de la historia. Según contó el propio artista, para componerla se inspiró en un sueño que tuvo relacionado con el libro “Night of light: day of dreams”, de Philip José Farmer.

“Hey Joe” (1966)

Esta canción ha sido tan célebre como versionada. Se convirtió en un estándar de la música de los años 60 y cuenta la historia de Billy Roberts, un hombre que, tras haber asesinado a su mujer, planea huir a México. Fue el single debut de “The Jimi Hendrix Experience”.

“The wind cries Mary” (1967)

Mary era el segundo nombre de Katy Etchingham, una chica que Hendrix conoció y que sería su pareja durante tres años. El músico, a menudo, utilizaba este apodo para dirigirse a ella cuando discutían. El tema se incluyó en “Are you experienced?”.

“Foxy Lady” (1967)

Siguiendo con el lado romántico del artista, “Foxy Lady” se inspira en Lithofayne Pridgon, una joven que no aceptó ser su pareja aunque sí tuvieron alguna aventura. Esta canción incluye uno de los primeros solos agudos del guitarrista y se incluyó en el primer disco de la Experience.

“Little wing” (1967)

El álbum “Axis: bold as love” recoge esta canción que se ubicaría en el puesto 357 en la lista de “Rolling Stone” de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ha sido versionada por artistas como Eric Clapton, Sting, Stevie Ray Vaughan y Gil Evans, entre otros.

“Vodoo child” (1968)

Es la última canción de “Electric Ladyland”. Un tema popular por el sonido de la una guitarra cargada de efectos “wah-wah”, grabado por la Experience. Está inspirada en Muddy Waters y ligada a los Black Panthers.

“All along the watchtower” (1968)

Escrita por el mismísimo Bob Dylan, la canción ha sido interpretada por numerosos artistas. Pero nadie como Hendrix. La grabó para el álbum “Electric Ladyland” y fue lanzada 6 meses después de la original. La versión de Jimi Hendrix fue incluida en la película “Watchmen” y en “Forrest Gump”.