La soprano Anna Netrebko, hospitalizada con neumonía por coronavirus

Durante los ensayos de una producción de “Don Carlo” que estaba a punto de estrenarse en el Bolshoi de Moscú, la soprano ruso-austríaca Anna Netrebko dio positivo por coronavirus. Se encuentra hospitalizada con neumonía: “Desde hace 5 días estoy en el hospital con neumonía por covid y pronto comenzaré a recuperarme”, escribe la artista en su perfil de instagram.

La soprano, que cumple 49 años el viernes, iba a interpretar a Isabel de Valois junto a su esposo, el tenor Yusif Eyvazov, así como con el bajo Ildar Abdrazakov. Sin embargo, la obra se vio obligada a ser cancelada el pasado 10 de septiembre.

Con una visión optimista, la diva explica que se aisló apenas se sintió los síntomas. Sin embargo, apunta que, desde el inicio de la pandemia, no quería quedarse en casa y temer infectarse, sino que decidió “comenzar a trabajar, viajar, actuar con el riesgo de enfermar, no me arrepiento de ello”, señala.

“Llegué al hospital a tiempo y me prestaron asistencia. ¡Todo va a ir bien! No es tan fiero el diablo como lo pintan”, expresa, asegurando que su marido tiene anticuerpos y que pasó la enfermedad de manera asintomática. “No os preocupéis. No me tumbarán tan fácilmente. Estoy más cansada por todo este lío asociado a las pruebas, las cuarentenas y la intimidación de la gente que por el propio virus”, concluye.