Tom Felton cumple 33 años: así ha cambiado Draco Malfoy

El 22 de septiembre de 1987 nacía en Surrey (Reino Unido) el enemigo de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. El actor y músico Tom Felton se vistió por primera vez de Draco Malfoy con 13 años y podríamos decir que le hemos visto crecer pues, aunque parezca mentira, el tiempo pasa bastante rápido y hoy Felton sopla 33 velas.

El pequeño de una familia numerosa de cuatro hermanos, estudió en el Howard of Efingham School, en su ciudad natal, y, con tan solo 10 años, voló a Nueva York para protagonizar una campaña publicitaria. De hecho, la pasión de Felton por las cámaras le viene desde la infancia, pues su debut en el cine fue en 1997, en la película infantil “The Borrowers”.

En 1999 defendió un pequeño papel en “Ana y el rey”, para después dar el salto a la fama y consolidarse en el mundo cinematográfico dando vida a Draco Malfoy en “Harry Potter y la piedra filosofal”. Durante las 8 entregas de la saga, el intérprete, junto al resto del reparto, fue catapultado hacia el éxito. Es curioso que, antes de ser elegido para este papel, Felton se presentó al casting para dar vida a Harry Potter o Ron Weasley. ¿Imaginan cómo habría sido de haber cambiado la selección?

No obstante, Felton no ha querido anclarse en la saga, aunque sea difícil dado el éxito acumulado y la gran cantidad de seguidores que hacen que Harry Potter no pase nunca de moda. Mientras avanzaba la historia en Hogwarts, Felton participó en filmes como “In secret”, “Belle”, “Resucitado” y “Un reino unido”, así como en las series “Asesinato en primer grado”, “Laberinto” y “The Flash”, entre otras.

Asimismo, el actor ha trabajado, además de entre guiones y platós, en eventos de caridad. Junto a Daniel Radcliffe (Harry Potter en la ficción), participó en 2009 en una subasta que buscaba apoyar a un prometedor diseñador de moda que fue apuñalado, Oliver Hemsley. Asimismo, participó en una iniciativa solidaria junto a otros actores británicos para recaudar dinero a favor de los niños enfermos de cáncer.

Entre otros proyectos de caridad, Felton se unió en 2012 al Proyecto Elefante, que buscaba recaudar dinero con motivo del Mes Mundial del Alzheimer, así como participó en el mismo año en la lucha para eliminar 7 enfermedades tropicales desatendidas, con fecha límite el año actual.

Actualmente, Felton ha realizado una serie, “Origin”, que se puede seguir en la plataforma de YouTube Premium, así como este año estrenará “Braking for whales”, una cinta dirigida por Sean McEwen y que narra la vida de un chico deficiente y su hermana, quienes se ven forzados a entenderse entre sí para poder cumplir el último deseo de su madre recién fallecida.