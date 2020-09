Así es María Peláe, ¿la “Lola Flores moderna”?

View this post on Instagram

MAÑANA NUEVO VIDEO. A veces imagino mi vida como un teatro, un musical donde lo estrafalario sobresale, las luces siempre están encendidas y el telón abierto. Bienvenidas/os a mis simientes. . Mañana a las 19h estrenamos en mi canal de youtube este Remix de versiones que llevaba tiempo queriendo enseñaros. Suscríbanse!! Que no pare el espectáculo. . #tumbao #remix #gozadera